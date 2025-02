Con más de siete años en el mercado inmobiliario, la mansión de la baronesa Thyssen en Mallorca ya se ha convertido en todo un icono en Palma debido a la imposibilidad de la dueña de poder encontrar a algún comprador interesado. Lo último que se supo de la venta es que, en mayo de 2024, Tita Cervera decidió rebajar el precio a 5 millones de euros para ver si de esta forma podría venderse más rápido, pero casi un año después no ha logrado buenos resultados. Es por eso que, según ha apuntado la periodista Paloma Barrientos en el programa TardeAR, la baronesa Thyssen se estaría planteando poner la casa en alquiler.

«En estos momentos, ella no lo va a vender porque no le ofrecen el dinero que ella pide. Ahora va hacer lo que ya hizo en su momento años atrás: la va a alquilar» ha declarado Barrientos en televisión. A esta nueva afirmación, además, añade que ya hay dos clientes interesados en el alquiler, concretamente una familia inglesa y otra alemana. «Pueden llegar a pagar lo que Tita quiera», sentencia, aunque todavía no se sabe el precio que planea fijar la baronesa.

Así es su casa de Mallorca

La mansión que posee Tita Cervera en la isla está ubicada en el barrio del Terreno de Palma, muy cerca del Castillo de Bellver, y cuenta con una superficie total de 3.100 m² contando la mansión en sí como los jardines.

Según cuenta el portal Idealista, la mansión en sí, construida en 1873 y con un tamaño de 730 m², consta de seis habitaciones, cinco baños y una terraza desde donde se puede ver la bahía de Palma. Igualmente, la posesión está rodeada de un amplio jardín de 2.300 m² con árboles frutales, un gran porche e incluso una piscina privada. A todo ello se suma, además, una casa independiente de invitados de tamaño considerable. Según afirma la agencia que gestiona la venta, Living Blue Mallorca, la mansión «es un excelente ejemplo de la belleza arquitectónica de aquella época, con techos altos con vigas a la vista, arcos, puertas y persianas blancas que enfatizan el carácter de casa de verano».

Cabe recordar que esta vivienda fue adquirida por Tita Cervera y Heini Thyssen en la década de los noventa para que la madre de la baronesa pudiera disfrutar de la mansión. Sin embargo, tras su fallecimiento en 1993, los Thyssen decidieron poner la finca en alquiler durante una temporada. Así, años después de ponerla en venta y alquiler varias veces, en 2017 Cervera puso un precio de 6,5 millones a la casa, la cual poco a poco fue rebajándose a 5,5 millones tras no encontrar comprador.