Si les visites al Palau del @ConselldeMca són sempre especials, avui encara ho ha estat molt més per a mi. Avui he tingut el plaer de rebre els alumnes de 2n del col·legi Bisbe Verger de Santanyí, entre els quals hi havia la meva filla, n’Inès.

Ha estat un moment molt especial… pic.twitter.com/leoQTTEYmY