Vinilos con aroma mallorquín

Hacen falta dos buenos pulmones y una dicción más certera que Guillermo Tell para meter veinte sílabas en dos compases… que se lo pregunten a la cantante de Los Stop, quien se afanaba en no perder el ritmo al compás de El turista 1.999.999, un tema que narraba el disgusto de aquel tipo que ‘por bajar tan deprisa del avión, con su minipantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que, por suerte, le brindaron al turista 2.000.000’. Aunque al buen hombre no debió importarle demasiado, ya que se llevó a su país ‘el recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podrá olvidar’, cantaba el trío catalán envueltos en puro ‘sonido Belter’, ya saben… una mezcla de copla, Ministerio de Turismo y ritmo pop. El tema, por cierto, estuvo a punto estuvo de hacerse con la cuarta edición del Festival Internacional de la Canción de Mallorca, en 1967.

Y ya tienen los dos elementos que impulsan Destinació Mallorca!, una muestra de 120 portadas de vinilos con canciones dedicadas a la Isla que podrá verse -y escucharse- el próximo 1 de marzo en el bar Ben Trempat (Palma), de las 12.00 en adelante. Delosantos, Conejomanso y Wateq se encargarán de sonorizar dicha exposición pinchando esta colección de vinilos que abarca desde los años 40 hasta finales del siglo XX. David del Río (DJ Wateq) es el impulsor de esta iniciativa que, a través de la música, rinde un homenaje a cada rincón de Mallorca, «a sus calas, pueblos y lugares emblemáticos», así como a «las contingencias del verano», explica nuestro protagonista. Cantantes isleños y de otros puntos del país, así como del resto del continente, musicaron durante más de 60 años «los encantos de la Isla con canciones que quedaron documentadas en cientos de discos de múltiples estilos». Partiendo de un conocimiento previo sobre las canciones más famosas, algunas convertidas en himnos, hace unos 15 años que Del Río colecciona «estos documentos que reflejan la vida en Mallorca». Reconoce que su afán recolector «empezó como una curiosidad y acabó casi convirtiéndose en una divertida obsesión que quería compartir». Este viaje musical bien podría iniciarse en Valencia, el lugar donde Los Mismos proponían nada menos que construir un puente hasta Mallorca, ya que la pobre cantante de este trío de arrollador éxito en los últimos compases de los ‘60, tenía miedo al avión y el barco. Y como lo tenía crudo ‘pa cruzar el charco’, pensó que ‘será maravilloso viajar hasta Mallorca solo caminando, en bicicleta o autostop’. Lamentablemente para ella, la propuesta no acabó cuajando… Centenar Karina, Alberto Cortez, Mochi, Los 3 Sudamericanos, Los 4 de la Torre, Massiel, Antoni Parera Fons, Toni Mus, Guillem d’Efak, Bonet de San Pedro, Los Javaloyas, Chris Wolff, Brios y La Puta Opp, entre un centenar de artistas más sonarán en «bloques divididos por décadas» en la selección musical que amenizarán los DJ’s Delosantos, Conejomanso y el propio Wateq, como apéndice musical de Destinació Mallorca!, una exposición que atesora una parte de esa Mallorca que, engullida por una asfixiante presión inmobiliaria, se desvanece en el retrovisor.

Xavi Solà