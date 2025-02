Bar Do, un local muy singular

A diario, a las seis de la madrugada, Emilio Jiménez levanta la barrera de Bar Do. Un bar de barriada del que cogió el traspaso hace 10 años, tras dejar su antigua profesión de toda la vida, la de panadero. «Me puse las pilas rápidamente y aquí estamos mi esposa, Valentina Vega y yo, que nos vamos turnando hasta que cerramos por la tarde noche».

El bar es lugar de destino de muchos vecinos y trabajadores de la zona que toman el primer café de la mañana, el bocata, así como algo para tomar al mediodía. Por las tardes se llena de gente que practica el tiro al dardo en cuatro máquinas en las se pueden ver rostros conocidos como Toni Alcinas, quien ha participado en campeonatos internacionales y es capitán del equipo Bar Do.

La decoración del Bar Do es algo singular, entre estrambótica y discordante, pero con cierta calidez, llena de recuerdos y cariño hacia algunas piezas de coleccionista. El techo se convierte en un auténtico colage de obras. Pinturas y trabajos manuales realizados por el propio Emilio Jiménez junto a su gran amigo José Olveira ‘Capi’. «La primera que hice fue esa de la baraja española. Tengo mucha imaginación y vi que el techo también se podía decorar». Así, las 156 placas del techo muestran obras de lo más dispares como tablero de damas, ajedrez, parchís, pinturas abstractas y otras con luces. Incluso una tiene pegadas las zapatillas de su nieta.

La decoración del lugar surgió por casualidad ya que en una ocasión, Emilio se encontró una espada de madera y tras restaurarla la colgó en la pared. «Un vecino la vio y me trajo una que el tenía. Luego vino otro con otra cosa. La mayoría de lo que se ve es de gente que me lo ha regalado», comenta.

Sobre la puerta de la entrada destacan unos guantes de boxeo: «de joven fui boxeador. Con 16 años gané el campeonato de Baleares», rememora Emilio. Con más polvo que brillo, en una estantería se puede apreciar una interesante colección de coches en miniatura. «Esos coches me los regaló un vecino aleman». Además de relojes y despertadores, destacan una series de trabucos y pistolas, así como la gran cantidad de meiras de la suerte que le llegan de quienes viajan a Galicia y le traen algún recuerdo.

Junto a la puerta de la cocina, dos guitarras y un sombrero. «Ese sombrero es un obsequio del cantante Luis Cadenas, del que también tengo varios cd’s firmados». En las estanterías de destilados, en lo más alto, destacan algunas botellas como un brandy Magno del año 77 y que en su día costaba 16 pesetas, un Cynar y una botella de agua de Paris Hilton. «Es la joya del bar. Es de la marca H20, Agua de la París Hilton». Entre grilletes, billetes antiguos y fotos, los clientes llegan y van pidiendo su consumisión, habituados a la decoración que sólo llama la atención a quien por primera vez entra en Bar Do.