Pablo Erroz presenta este viernes en la Mercedes Fashion Week de Madrid (MBFWM) The hotel, by Pablo Erroz, su nueva propuesta para la temporada 2025. El diseñador mallorquín considera que «la moda va hacia un futuro transversal, donde las colaboraciones entre sectores, oficios y disciplinas son clave. Tenemos que tener un propósito y difundirlo. Salo así nos podremos diferenciar». Explica que The hotel surge de la evolución natural del capítulo anterior The Club: «Se trata de un lugar donde se dan encuentro diferentes personas, disciplinas y oficios. Donde pasa y se conecta todo bajo la atenta mirada de sus huéspedes y las luces de la gran ciudad».

La propuesta viene acompañada del nuevo rebranding de la marca, que recoge todos los aspectos que tienen que ver con el diseño bajo el nombre de Erroz. Así, opta por «una propuesta amplia y global, donde desaparecen las temporadas». Una colección que por primera vez engloba más propuestas de mujer que de hombre, con tejidos que van desde las sedas, lanas, ikats made in Mallorca, prints sobre pailettes ó algodones, hasta las características napas. Las prendas muestran una carta de colores naturales que pasan por los negros, arenas o marrones, en contraste con vibrantes tonalidades de verdes y prints florales. Una propuesta de formas con puntos de sastrería, sofisticados y todoterrenos al mismo tiempo, donde se apuesta por la recuperación de algunas prendas pasadas icónicas. Erroz destaca que la marca «vive un momento de solidez y consolidación tras 15 años de trayectoria y llega a su quinta participación en la MBFWM, en su 40 aniversario».