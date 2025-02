De los tres votos, el que más me ha costado cumplir siempre es el de obediencia», confiesa Carlos Fuentes antes de soltar una carcajada. Vital y lleno de proyectos, el sacerdote franciscano y comunicador (en este orden) da su primera entrevista en la Isla tras ser nombrado párroco de Santa Ponça, Peguera, es Capdellà i Calvià, en una charla en esta última iglesia. Habla de sus inicios en televisión y el altar, así como de su amistad con Miguel Bosé, Mercedes Milà o Alejandro Sanz.

¿Por qué ha decidido traslardarse a vivir a Mallorca?

Hace diez años que doy una mano a Joan Bordoy en la zona de Andratx y Don Sebastià Taltavull me pidió si podía ayudar un poco más para hacerme cargo de cuatro parroquias de Ponent. El obispo nos encargó a Pep Toni Guardiola, a Joan y a mi, los tres capellanes de esta área formar un equipo y convertir la zona en una comunidad sólida e impulsar muchos proyectos de tipo social pero también lúdicos y, evidentemente, pastorales para que la Iglesia tenga un papel importante aquí.

¿Continuará combinándolo con su vertiente mediática?

Comparto esta pasión por la televisión desde que tenía 23 años y ahora tengo 64. Yo ahora tengo un programa en Cataluña que lleva 2.300 programas, el Cataluña Opina. Estos meses he compaginando la dirección del colegio Sant Francesc y ser superior del convento de Sabadell con otras actividades como mis colaboraciones en el magazín 5 dies de IB3. Y como ahora soy el párroco de Calvià y sus estudios están en el polígono de Son Bu-gadelles soy también el párroco de IB3 (ríe). En Cataluña no seguiré con el programa. Me gustaría hacer uno nacional.

¿Qué relación tiene con la Isla?

Hace 10 años en el Port d’Andratx fui a misa cuando llevaba a los niños del ‘cole’ de excursión durante el viaje de fin de curso y encontré un capellán que me llamó mucho la atención. Hablaba un lenguaje coloquial que entenía a todo el mundo. Dije ¡qué tipo! Me impactó que en un sermón habló de ‘mi suegra’. Luego entendí que Joan Bordoy había estado casado. Regresé al año siguiente, me lo volví a encontrar y al final dije ‘el año que viene celebraré misa aquí’. Y así fue. Dios nuestro señor me llamó en el Port d’Andratx.

¿Cómo llega usted a los medios?

Más o menos igual. Estudiando Teología en el convento vi el programa Buenas noches de Mercedes Milà y les dije a mis compañeros: yo estaré en ese programa. Un día salió Lucía Bosé y como siempre he sido muy fan de su hijo Miguel, me presenté en la salida de los estudios de televisión. Fui a verla y le pedí un autógrafo. Ya que es-taba esperé a Mercedes y le pe-dí dar una charla en el colegio. -Si tu vienes al programa yo iré a tu colegio, me dijo. Y así fue. Me llamó un mes más tarde y me juntó con Miguel Bosé, allí lo conocí. Yo estoy en los me-dios por Mercedes Milà. Desde entonces siempre que hago algo le consulto. De esto hace 40 años, que no es moco de pavo.

¿Cómo es su relación con sus amigos famosos?

Yo tengo una relación personal con amigos como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Malú o José Coronado. Me gusta la relación que tenemos porque no es una relación ‘de famosos’; se ha convertido en una relación personal donde hablar tranquilamente y sabemos que no saldrá nada a la luz. Hoy, eso tiene un valor importante. Hemos tenido momentos divertidos y otros no tan divertidos en los que he tratado de ayudarles y ellos han hecho lo mismo conmigo.

¿Me cuenta alguno?

Por ejemplo cuando casé a Alejandro Sanz. Me dijo que quería casarse con Raquel Perera y le dije: ‘Nooo. ¿Cómo te vas a casar si es por la Iglesia? -Me da igual, quiero casarme por la Iglesia. Y al final le casé en mi iglesia de Sabadell que es una iglesia de un barrio trabajador. En secreto, claro.