Con sólo 17 años conquistó sobre la pasarela y en los certámenes de belleza, entre ellos Miss Baleares. Aina González (Montuiri, 1975) siempre estuvo relacionada con el mundo de la moda. Desde hace 20 años trabaja como administrativa en un ambulatorio de analíticas. Ahora, madre de dos niños y a sus 49 años, regresa frente a los objetivos, recuperando una de sus dos grandes pasiones; la moda y la pintura.

Mujer trabajadora, exigente y siempre en busca de la excelencia en todo lo que ha hecho, creó la marca Aina Handmade en el mundo del arte, donde su pintura en acuarela colorean prendas y complementos personalizados como bolsos, camisetas, cojines, etc. «Proceso que realizo de manera artesanal desde cortar y coser la bolsita tipo neceser o una totebag a pintar la foto y empaquetar». Una de sus clientas es la actriz española María Adánez.

La madurez, la confianza en sí misma y la pasión han hecho que recupere uno de sus sueños. «Aunque nunca lo he dejado apartado, si te soy sincera creo que ahora me veo mejor que con 20 años. Los años te dan confianza y creo que las mujeres nos sacamos más partido. Ahora me siento mucho más cómoda delante de la cámara. Lo mismo me pasa con la pasarela. se hace con otra actitud». Como cualquier mujer con hijos y trabajo, su día a día es «complicado, ahora con los niños más mayores es más fácil la organización, pero cuando trabajas fuera de casa no es fácil. Pero con los años he aprendido a encontrar tiempo para mí».

Resurgir a los 50

Como el ave fénix, muchas mujeres resurgen entre los 40 y 50 años. «Ahora me cuido mucho más que antes, hago un poco de todo. Nunca había hecho tanto deporte y, tras practicar spinning, zumba, crossfit, encontré el pilates que me enganchó y ha definido mi cuerpo. También practico el yoga que me ayuda a encontrar la estabilidad física y psíquica, muy necesario para todos en esta sociedad».

Se encuentra como pez en el agua entre focos o alfombras rojas. Aina vive al máximo cada experiencia que le surge. «Hoy en día la moda tiene diferentes vertientes ya que ello me ha llevado a participar en programas de televisión y radio». Entre su tiempo libre, además de su familia, le gusta caminar, ir a la playa, leer, ir al cine, escuchar música y salir con las amigas a disfrutar de la vida.