David Cepo está en Ciutat. Cita imperdible para aquellos que aprecian el humor blanco y la interacción genuina, y es que el madrileño consigue que el público no solo sea un espectador pasivo sino parte esencial del espectáculo, creando una atmósfera de complicidad y cercanía. Su exposición en redes es otro de sus puntos fuertes, donde cuelga píldoras humorísticas que generan millones de visualizaciones. Espontaneidad y cercanía son el sello creativo de este cómico de nacimiento, influencer por sorpresa., que aterriza en Trui Teatre con No cruces los brazos, un show que podremos ver por triplicado: viernes (21.00) y sábado (18.00 y 21.00). Un dato que subraya su posicionamiento en la comedia estatal, porque: ¿Cuántos humoristas pueden llenar tres funciones de un recinto con más de mil butacas? En la respuesta está la grandeza de nuestro protagonista.

¿Por qué no debemos cruzar los brazos en estos tiempos que corren?

-En el show digo que no hay que cruzar los brazos porque no te entran los chistes. Se me ocurrió la frase en el escenario, cuando veía a alguien con los brazos cruzados me parecía que no querían reírse. Me parece tan inapropiado como hacer una entrevista de trabajo con los brazos cruzados.

¿De qué va a reírse el público en este espectáculo?

-El monólogo es una historia con principio y fin, pero sobre todo se reirán con mi interacción con ellos.

La improvisación es uno de sus grandes recursos, ¿cree, como dijo Groucho Marx, que la mejor improvisación es la fingida?

-No, mi improvisación es real, consiste en preguntarle a alguien del público y no saber qué va a contestar. Y estar preparado para seguir con el show a partir de lo que te diga...

¿El humor es un fármaco contra las desgracias cotidianas?

-No lo sé, yo diría que es una terapia que ayuda a evadirse de todo.

Si el humor fuese higiénico. ¿Quién necesitaría un lavado más intenso?

-Creo que todos necesitamos un lavado de humor, nunca va mal.

En el humor, ¿es difícil no sobrepasar la fina línea entre la incorrección inteligente y el mal gusto?

-Sí, es difícil, pero ahí está la calidad del artista para no acabar ofendiendo a nadie.

¿Y no le parece que en el humor ser ofensivo deliberadamente es de mediocres?

-Depende, al final es ofensivo solo para el que se ofende. A veces los ofendidos son gente que no está en los espectáculos, los que vienen a verte ya saben a lo que van. Estas cosas suelen pasar con los videos, que los ve mucha gente además de los fans del humorista. Pero, al final, lo que hace el artista es para hacerte reír, no hay mala intención.

¿La corrección política en España es más de izquierdas o de derechas?

-No lo sé, la verdad. En mi caso hago humor blanco para llegar a todo el público.

¿Se debe aplicar la ética al humor?

-En mi caso busco un conflicto, algo sobre lo que parto y comienzo a desarrollar el chiste. Por ejemplo: me ha tocado una vivienda de protección oficial y mide 30 metros, y saco conflicto de lo pequeño que es el piso, desde ahí hago bromas. O cuando vas al súper y le pides bolsas a la cajera y ella te da solo una viendo que llevas el carro hasta arriba.

¿Se arrepiente de algún chiste?

-No, ninguno de los chistes o improvisaciones que he hecho me han causado remordimientos.

¿La risa del público es adictiva?

-Sí, y además es necesaria para seguir con buen rollo y contar más chistes. Incluso hay risas de personas muy exageradas que son contagiosas y eso mola también.

¿En un show es más fácil gestionar la euforia o los nervios?

-Yo creo que la euforia, los nervios si tienes experiencia los consigues dominar; pero la euforia es difícil calmarla.

¿Se ha levantado de madrugada para anotar alguna idea que le llegó en duermevela?

-Sí, y tanto. A todos los cómicos nos ha pasado. Y, de hecho, suelo tener un cuaderno o el móvil cerca para apuntarlas. A veces si no lo haces cuando despiertas ya no recuerdas...

¿Es más fácil ignorar una mala crítica o una buena?

-La mala crítica, sobre todo si lo das importancia. Si te hacen quince buenas y una mala, siempre te quedas con la mala, y si no lo sabes gestionar puede ser un peligro.

¿Ha tenido algún encuentro surrealista con un fan?

-La verdad es que todos los fans que se me acercan son muy comedidos y educados. Me saludan y algunos incluso me traen algún regalo. Siempre que acabo los show me reúno un rato con ellos para hacerme fotos y algunos me transmiten que se olvidan de sus problemas gracias a mi humor y eso es muy reconfortante.

¿Alguna vez se ha subido al escenario con la cabeza en otro sitio?

-Sí, cuando falleció mi padre, justo me tocaba trabajar. Recuerdo que fui al teatro llorando, me subí al escenario e hice el show sin problemas, y al bajarme me fui otra vez llorando camino del hospital. La vida es así... Fui yo quien decidió actuar y no me arrepiento.