Mañana, domingo, en el Teatre de Capdepera, José Vico y Aurora Jardhi, presentarán Bernarda… punto final. Para no perdérsela. Quiero decir que si pueden, véanla. Verán teatro de mucho nivel, con una interpretación, también, de mucho nivel.

José Vico, con quién hablamos anteayer sobre la obra y sobre él, nos contó que, aparte de gustarle el papel de Bernarda Alba, ya mayor, y sola, trabaja en la obra también para divertirse. «Porque después de tantos años en los escenarios, si sigo en ellos es solo por pura diversión».

Y tiene razón en lo de que lleva muchos años haciendo teatro. Tantos como 60, pues debutó en 1965, de lo cual ha llovido.

«Y en teatro he hecho prácticamente de todo, y encima, he actuado en muchas ciudades de España, entre las que no está Madrid, ¡curioso, eh! Pues no, ahí nunca he actuado, y por la edad que tengo no creo que actúe. Y además de España, he actuado también en el Festival de Teatro de Aviñón, en Bélgica, Francfort… De verdad que no me puedo quejar, entre otras cosas porque el teatro me ha dado la oportunidad de poder vivir 18.000 vidas, algo que la gente, por poderosa que sea, no puede vivir».

De Vico, además de su papel como Bernarda Alba, me impacto muchísimo su interpretación de Edith Piaf. ¡Es que la bordó! Sí, porque, en según que momentos, daba la impresión de que era la mismísima Edith Piaf que hacía de José Vico interpretando a Edith Piaf. Y lo bordó cantando, gesticulando, moviendo el cuerpo y las manos como hacia ella, enferma de artrosis, enferma de cáncer… ¡Sensacional!, de verdad… Y él lo sabe, pasa que como no vive del recuerdo, sigue caminando hacia adelante, ahora con Bernarda Alba, y dentro de un mes, haciendo cine, metido en la piel de un conserje de hotel discutiendo con un cliente, y más adelante, ¡pues ya veremos!

–¿Ha podido vivir del teatro?

En esta isla, salvo El Casta, que más que actor es monologuista, y Madò Pereta, con sus cosas, pocos actores pueden vivir del teatro… Bueno, sí, los políticos, como actores que son, sí viven del teatro. Al menos, cuatro años. Por cierto, y hablando de políticos… Yo le pediría al alcalde Martínez que reabriera el Teatre Catalina Valls. Me parece patético que un teatro de esas características, y estando dónde está, esté cerrado desde hace mucho tiempo.

–¿Ayudan los políticos al teatro?

Pese a que estoy un poco aparcado en mí Son Flo querido, donde vivo felizmente y sin problemas, y desde dónde solo salgo para actuar o ensayar, me doy cuenta de que, gobierne quien gobierne, ayudan a los mismos, a los de siempre. ¿Que por qué pasa eso? Pues porque no tienen ni idea de teatro, no saben, no entienden… Y así pasa lo que pasa.

–Volviendo a ‘Bernarda... punto final’, ¿qué es lo que más le gusta?

El papel de Bernarda en sí, que me encanta. Un papel que voy a explotar mientras pueda. Mañana, en Capdepera, y por lo que tengo entendido, pronto en Inca, Andratx… Y es que no quiero más. Ahora ya, con seguir siendo Bernarda sobre el escenario, me conformo.

–Pero es que también va a hacer cine…

Bueno, sí. Pero es un papelito de conserje discutiendo con un cliente. La película se titula Pierdo la fe, será dirigida por José Ramón Franco León, con un guión de José de la Rosa, y se empezará a rodar a finales de marzo, entre Palma y Calvià.

–Y una cosa más, para terminar. Aurora Jardhi, su compañera de reparto, ¿qué le parece?

Además de buena compañera, es una excelente actriz. Basta ver como hace de bien el papel de Poncia, la criada… Un papel nada fácil, eh.

Okupas en Avenidas

Días atrás, el colega Fernando Fernández, además de compañero, amigo y todo terreno donde los haya, hizo un reportaje sobre los okupas que viven en las Avenidas de Palma, en lo que fue un banco. Contó también lo preocupados que están los vecinos, más que nada, y entre otras cosas, por las broncas que dichos okupas montan de vez en cuando a cualquier hora del día y de la noche.

Interior del la antigua sede bancaria, situada en las Avenidas de Palma, okupada desde hace tiempo por varias personas de diversas nacionalidades.

Más vale una retirada a tiempo

En dicho lugar, estuve días antes. Me encontré con que la puerta estaba semiabierta, y al ir a entrar, me topé con dos de los que lo habitan, uno de ellos llevando un palo, por lo que, visto lo visto, di media vuelta y me las piré.

Fernando me contó que cuando fue a hacer el reportaje, se encontró también con la puerta semiabierta, entró, hizo unas fotos, topándose de pronto con un morador del lugar, más alto y fuerte que él, con pinta de ciudadano del ex Telón de Acero, que, de no muy buenos modos, le dijo que se largara, cosa que hizo, y más teniendo las fotos en su móvil.

-Pero... ¿Y si pasara?

En cuanto a nosotros, pienso que no lo hicimos mal. Largarnos del lugar viendo que la cosa podía empeorar, es lo mejor que se puede hacer en casos como este. Y más, si tienes lo que andas buscando, en este caso las fotos que ilustrarán lo que vas a contar. Pero, yo me pregunto lo siguiente. ¿Qué pasaría si en vez de dos periodistas que tratan de hacer un reportaje, son dos sin techo que intentan quedarse a vivir allí, pero que son expulsados de no muy buenos modos por quiénes ya están viviendo en el lugar?

-Pues pienso –y no nos llamen alarmistas ni agoreros– que podrían pasar dos cosas:

Una, que se amedrentaran y se largaran con intención de no volver más. Y dos, que cabreados por el trato recibido por parte de quiénes viven allí, regresaran con una especie de cóctel molotov y lo estrellaran en el interior del local contra una pared o contra el suelo, provocando un incendio.

Sí, me dirán que eso no suele pasar, pero… ¿Y si ocurriera? Porque cabe dentro de lo posible, ¿no? Porque no ha sido la primera vez que un sin techo se ha peleado por la posesión de algo, incluso por algo insignificante, terminando la disputa, a veces, trágicamente. Pues traslademos ese escenario a este otro, okupado por muchos...

-Es pensar en voz alta, claro...

(P.D.: hace unos días hubo una agresión sexual a una de las okupas de dicho lugar por parte de otro okupa del mismo. Agresor y pareja de la víctima, que salió en su defensa, fueron detenidos).