Aunque muchos dicen que San Valentín ya nadie lo celebra, lo cierto que anoche muchos restaurantes y ofertas hoteleras con motivo del Día de los Enamorados registraron una gran actividad. Parejas, unas previsoras y otras en el último momento, han celebrado la fecha más romántica del año.

Desayunos especiales con pequeñas tartas y pasteles en forma de corazón han sido los primeros detalles de los más románticos. Las pastelerías ofrecieron una gran variedad de sabores para mostrar su amor de la manera más dulce. Las ramblas de Palma y las floristerías registraron una de las jornadas de mayor actividad, siendo las flores rojas las más solicitadas. «Mi mujer dice que este día no hay por que celebrarlo, porque lo celebramos todo el año, pero como me olvide de llevarle un ramo de flores o un pequeño detalle la he liado», comenta Arturo Camps quien lleva 10 años de matrimonio.

En el restaurante Diecisietegrados, de Santa Catalina, un grupo de una veintena de amigos les une desde hace años. Entre ellos tres parejas; María Eugenia Bibiloni y su marido, Cayetano Martínez, «llevamos 41 años de casados más cinco de cortejo. Y San Valentín lo celebramos todo el año», comenta ella. Por su parte, Cristobal Mora y Dolores Massuti llevan 30 años de feliz matrimonio. «Compartimos muchas cosas. Somos complices y amigos, pero el secreto está en la paciencia y el respeto», También comenta ella. Requisitos que comparten María Ballester y José Guardiola quienes llevan casado 22 años.

Por otro lado, hay otros amores como la de los hermanos Marga, Isabel Y Bernart Bonnin. «Estamos muy unidos y además de quedar con la familia, también salimos en el mismo grupo de amigos».

En el edificio del registro civil, del polígon de Llevant, se realizaron varias bodas civiles, como la que contrajeron Carla Garau y Emilio Gabriel Venuti. Una fecha tan romántica e íntima que a ambos nunca se les olvidará.

Al caer, el 14 de febrero, en viernes muchos hoteles ofrecían cena más alojamiento, como la experiencia ‘Explora el jardín de las tentaciones’ en el hotel Valparaíso. Un menú diseñado para despertar los sentidos, en un jardín de sabores y emociones por 79 euros. La propuesta, con alojamiento, en una ‘Noche de tentaciones, además de cena romántica y circuito de spa, salió a 157 euros por persona.

Las redes sociales, durante todo el día y gran parte de la noche, han hervido de mensajes y publicaciones de cariño y muestras de amor hacia las parejas, tirando del archivo fotográfico. Una moda, la del postureo, a la que se sumaron muchos famosos e influencers como la cantante y presentadora Carolina Cerezuela que publicó el ramo de flores que había recibido de Carlos Moyà, o la modelo mallorquina Malena Costa publicó una foto con su marido, Mario Suárez, captada durante el verano en aguas de Calvià.

Películas románticas

El viernes también es día de estreno, y Ocimax celebró una especial ‘pijamada’, para ver la película ‘Bridget Jones Loca por él’, con lleno en la sala y los espectadores luciendo pijamas. Una experiencia tan divertida como original.

Gran participación y mucha diversión en la pijamada de Ocimax. Foto: P.Pellicer

Hard Rock Café, ha celebrado la festividad de San Valentín con una apuesta al más puro estilo Las Vegas. Los clientes, previa reserva para cenar, tuvieron la oportunidad de pasar por la vicaría. El mismísimo Elvis Presley ha sido testigo del intercambio de anillos y votos, y les ha entregado el certificado de matrimonio tras el ¡Sí, quiero!. La velada ha contado con la actuación de Roxy Rosario. Entre los asistentes se realizaron sorteos de bonos de spa con brunch para dos personas en el hotel Isla Mallorca, un gran ramo de Fleurs Santa Catalina y una cena para dos con el menú Ultimate Rock Star Package.

Las bodas con Elvis en el Hard Rock. Foto: A.Sepúlveda

Citas a ciegas

Treinta hombres, treinta mujeres y una sola misión: encontrar el amor. La tienda de muebles We Love Sofás ha acogido con motivo de San Valentín un gran evento de citas a ciegas en el que los candidatos compartieron varias conversaciones de corta duración con otros interesados a los que la organización había emparejado previamente y sin que los interesados lo supieran. Esta actividad en auge en los últimos años gracias a un conocido programa de televisión llenó el número máximo de participantes. Sentados en los sofás de la tienda, todo tipo de personas, edades, profesiones y gustos que aspiran a encontrar pareja se lanzan a experimentar la imprevisibilidad del cara a cara con un desconocida en el que puede ser para algunos uno de los días más importantes de su vida.

La tienda de muebles We Love Sofás ha acogido con motivo de San Valentín un gran evento de citas a ciegas. Foto: A.Sepúlveda

Era la primera vez que Lorena Botero participaba en un actividad de este estilo. Sentada en uno de los sofás de la tienda, la mujer de mediana edad contó que «de momento está siendo una experiencia interesante y divertida. De momento, el primero se tuvo que ir y solo he estado con la segunda cita. Ha ido bien, es una persona normal y eso me parece bien. Se ha podido hablar bien».

Por su parte, Juan Antonio Oliver y Diego Sánchez vinieron cada uno por su cuenta y sin conocerse entre sí pero el hecho de que sus parejas programadas no acudieran a su cita provocó que terminaran conociéndose, entablando una agradable conversación y, por lo visto, convirtiéndose en futuros amigos. «Si hay suerte (en el amor) bien y sino te llevas una buena experiencia», explicaba Sánchez a lo que Oliver añadió que «he venido con mentalidad para divertirme. En el formulario puse que buscaba amistad. Si luego surge algo más, perfecto. Es la mentalidad que hay que tener en esta vida». Durante el encuentro en el que los pretendientes pudieron tomar un refresco se llevaron a cabo también varias actividades entre las que destacó el sorteo de uno de los sofás del establecimiento.

La anécdota del día

Para anécdotas y gestos románticos durante el día de ayer, la que fue objeto el futbolista y capitán del RCD Mallorca, Dani Rodríguez, quien al salir del entrenamiento se encontró el interior de su coche lleno de globos rojos. Tras creer que fue una broma de sus compañeros, desccubrió que su mujer Cristina Palavra fue la autora de tan romántica y traviesa escena.