«Yo me hubiera quedado a vivir toda la vida en el Benidorm Fest»

Más segura y, posiblemente, más liberada que la primera vez que la entrevisté hace más de un mes Daniela Blasco habla con un entusiasmo que en diciembre estaba encadenado por los nervios y la presión del que, en ese momento, era el reto de su vida. Con el segundo puesto del Benidorm Fest formando parte del pasado y convertida en una de las grandes promesas de la música ya a ojos de toda España la joven de Portals es consciente de que su camino no ha hecho nada más que empezar. En esta entrevista, la participante más joven del certamen, de tan solo 19 años, habla de retos, de la polémica de los coros grabados (el gran tema de esta edición del festival) y de sus próximos retos... que no son pocos.

No sé si después del segundo premio felicitarla o…

¡Por supuesto! Claro que sí. Estoy súper feliz.

Diez días después de la gran final del Benidorm Fest, ¿cómo vive ahora su paso por el festival teniendo más distancia y perspectiva?

Pues la verdad es que sigo con bastante resaca emocional porque el Benidorm fue increíble para mi. Me quedaría toda la vida a vivir en él. Fue una experiencia genial, la verdad es que no tengo nada malo que decir porque lo viví con mucha intensidad. Todo fue muy emocionante, así que sigo con resaca emocional (ríe).

Imagino que ya habrá tenido tiempo para descansar después de meses de mucha exigencia física y mental.

La primera semana descansé bastante porque llevaba mucha carga encima y estaba cansada por el cúmulo de todo en general pero esta semana he empezado a activarme con lo mismo que hasta ahora: correr en la cinta… porque tengo ‘shows’ próximamente y no puedo perder la forma por lo que estoy ensayando mucho. Ayer llegué de Ma-drid donde estoy ensayando con mi equipo. Estoy a tope otra vez.

¿Le queda alguna espina clavada de su actuación en la final o un detalle que cree que pudiera haber hecho mejor?

Soy súper autoexigente y perfeccionista por lo que siempre veo cositas a mejorar. Con los nervios algunas cosas que en los ensayos lo tenía perfecto se me escaparon. Al final, lo hice lo mejor que pude, fue mi primer directo y estaba muy nerviosa así que estoy súper orgullosa del resultado. Siempre hay cosas a mejorar, por eso sigo formándome a tope para que en los próximos ‘shows’ lo tenga impecable pero no se me ha quedado nada clavado. Estoy muy feliz con el resultado.

¿Cómo vivió la polémica generada a raíz del uso de efectos de voz durante su turno en las semifinales?

Lo viví muy tranquila porque, al final, en el momento en el que te metes en un concurso público y tan grande como el Benidorm Fest estás expuesta a que la gente dé su opinión constantemente.

¿Estaba predispuesta a cualquier tipo de críticas?

Totalmente. Al principio también hice bastante trabajo personal con eso porque si no lo llevas bien cualquier comentario puede doler pero por norma general estas cosas no suelen afectarme mucho. Tengo bastante carácter y lo llevé bien. Soy muy consciente de todo el trabajo que llevo detrás y todo el esfuerzo que he hecho para este ‘show’ por lo que no voy a permitir que un comentario al azar hecho por alguien que está en su sofá sin hacer nada menosprecie todo el trabajo que hay detrás. Entonces, no me importó. Es verdad que los mensajes constructivos los escuché y yo ya tengo y tenía claro lo que tenía que cambiar: bajar un poco los coros… Yo ya sé lo que hago mal y los errores que hay. Nadie más que mi equipo lo conoce mejor.

¿Qué sucedió?

Lo que pasó es que en directo se escuchó todo bien y equilibrado pero en televisión los coros estaban más altos que mi voz. En la final se arregló y todo bien.

Durante la tertulia de después de la gala, un colaborador de TVE apuntó que el videoclip de ‘Uh nana’ había sido el que más visitas en YouTube había conseguido entre todas las canciones en el Benidorm Fest 2025.

Sí, y también estuvo varias semanas en el número 1 de entre las canciones más virales de España. Estaba flipando durante el Benidorm porque todo el tiempo venían cosas súper bonitas como esta. Muy feliz de que la gente disfrute la canción, era lo que quería crear. Ese ha sido el mejor premio.

Imagino que una de esas cosas bonitas habrá sido tener a su padre en el recuerdo.

Totalmente. Todo lo que hago es pensando en mi padre y se lo dedico a ellos.

¿Qué actuaciones tiene previstas dentro de poco?

Tampoco quiero anticipar mucho porque estamos cerrando cosas pero actúo en Los40 Pop de Valencia, el festival Brava en Madrid que será en septiembre, el Muac Fest en Granada que es muy ‘top’ y el Coca Cola Music Experience que para mi es un sueño y más que están por cerrar pero ahí vamos.

¿Y para hacer algo en Mallorca ha sonado algo?

Sí, pero todavía no hay nada cerrado.