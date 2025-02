La mallorquina Kika Mas recibió todos los conocimientos del Abuelo Vidal

La naturópata y terapeuta, además de viajera incansable, Kika Mas, acaba de regresar de Perú hasta dónde se desplazó por dos motivos: para grabar un documental con el que poner voz a los indígenas, y para recibir del Abuelo Vidal todos sus conocimientos, que no son pocos.

Antes de seguir, recordaremos que el Abuelo Vidal es, además de sacerdote andino, el máximo representante de las tribus indígenas de Sudamérica, además de organizador de los denominados Círculos de Abuelos y Abuelas sabias del planeta Tierra, donde los representantes de cada tribu indígena comparten enseñanzas de sus tradiciones con los peregrinos de todo el mundo, entre ellos, ella, pues son ya muchos los años que los visita, a veces sola, a veces acompañada de personas que viajan ex profeso, viajes que ella organiza.

Dicho lo cual, arrancamos con lo del documental, de momento sin título, y en fase de montaje. «Con Pedro Barbadillo, director de Mallorca Film Comission, conversé en el año 2012 sobre la posibilidad de hacer un documental, pero fue después de la pandemia, o más exactamente, hará unos meses cuando retomamos el tema, diciéndome que a través de él íbamos a dar voz a los indígenas, y que fuera yo el hilo conductor del mismo, pues son muchos los años que he estado con ellos. Acepté su propuesta, pues me dije que si no lo hago seguro que me arrepentiré toda mi vida. Así que Pedro me puso en contacto con el cámara Rodrigo Balaguer, de Albatros Media, que ha sido con quién, durante seis días, prácticamente sin parar, hemos estado grabando en distintos escenarios del país, como el Machu Picchu, Cuzco… Hemos grabado, además, ceremonias, actos, entrevistas al Abuelo Vidal y a otras personas. En fin, temas diversos, con el objetivo de que la gente que lo vea no solo se entretenga, sino que, además, tome conciencia de cómo es la vida de estas personas».

En cuanto al título del documental, Kika prefiere más que primero se monte, y luego se decida, «pero, sin duda, girará en torno a su contenido, que no es otro que el de poner voz a estas personas, dar a conocer lo que hacen y dejar que compartan con el mundo sus conocimiento».

«Me siento una privilegiada»

Documental aparte, Kika, además, recibió del Abuelo Vidal todos sus conocimientos. Vamos, que la dejó como heredera universal de los mismos, algo que venía proponiéndole desde hace unos años a esta parte –más o menos, 23–, cada vez que recibía su visita. «Abuelo, mejor déjaselo a alguien de tu cultura –le decía–. O, si no, véndesela a alguno de los gringos que vienen a visitarte, que seguro que te pagaría millones por ello. Pero él insistía, repitiéndome que era yo la elegida, pues nunca me desvié del camino como guerrera, demostrándole, además, que siempre me había mantenido firme en mi camino de sanadora, de Mujer Medicina, tomando decisiones fuertes a lo largo de mi vida, pero sin desviarme nunca. Por ello, al escucharle, me siento una privilegiada por ser la heredera de sus enseñanzas, que también he ido recibiendo a lo largo de los años que le visito, y también por sentirme como su hija. Así que este año he aceptado cumplir su deseo, el cual se hizo realidad en el transcurso de una ceremonia muy entrañable y bonita, en la que me anunció que el siguiente paso a dar sería el de convertirme en una sacerdotisa, lo cual tendría lugar el próximo año, a través de la denominada Búsqueda de visión, que ya la realicé en 2019, pero que esta vez será más dura, ya que deberé permanecer durante cuatro días, es decir, tres noches y cuatro días, sola, en una montaña de los Andes, con nieve y frío, sin comer ni beber. A esta ceremonia ellos llaman sembrarse, y a mí me permitirá una mayor conexión con la Naturaleza, más purificación y desarrollar más y mejor mi estado de conciencia. Y una vez superada esa siembra, palabra –nos aclara– que proviene de los indios Lakota, me convertiré en sacerdotisa dentro de la cultura de los Andes, pero mientras él viva, seguiré con sus enseñanzas, pues el conocimiento es infinito y me quedan cosas por aprender».

Kika señala que es una maravilla poder enlazar conocimientos y aprendizajes de abuelos sabios, «y al mismo seguir fiel a mi especialidad como naturópata y terapeuta , especializada en la Medicina Tradicional de Occidente, cuyo fundador fue el gran Hipócrates. Y es que todo, tarde o temprano, fluye en esta vida. Aparte de que es muy bonito que alguien, a quien admiras, te elija como su sucesora, y más perteneciendo a una cultura distinta a la suya».