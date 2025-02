El arte del flamenco puro y con alma de Isaac de los Reyes, en Palma

El Tablao flamenco Alma acoge hasta el lunes, 17 de febrero, al bailaor Isaac de los Reyes, en un gran espectáculo junto a Illena Gómez, el guitarrista Kilino Jiménez y al cante, Pancho Moreno. Hijo mayor de los bailaores y coreógrafos Ramón de los Reyes y Clara Ramona, Isaac lleva el flamenco en sus venas. «Nací bailando, aunque no fue hasta los 11 años cuando ya lo hice profesionalmente». Ha actuado junto a los más grandes, como Antonio Gades, Enrique Morente, Diego el Cigala, Estrella Morente y muchos más, pero su talento e identidad propia lo hace único. «Tener talento es muy importante y si el arte lo tienes en casa te ayuda mucho, pero el flamenco es una disciplina en la que hay que estudiar mucho», asegura Isaac.

En esta ocasión, Isaac además de para actuar sobre el Tablao Flamenco Alma vino a la Isla para bailar en el acto inaugural de la exposición de pinturas de un amigo. En su larga trayectoria profesional, Isaac de los Reyes ha hecho muy buenos amigos, muchos de ellos artistas de fama internacional. «He tenido la oportunidad de trabajar en los mejores teatros del mundo, festivales y fiestas privadas de gente muy importante. En el año 2019 creé un gran espectáculo, Jaleo. Me compuso la música Javier Limón y me pintó un traje el pintor mallorquín Domingo Zapata». Poco después llegó el COVID y todo el proyecto se anuló. «Aquello me hizo mucho daño, pero seguí dando clases online. Quizás algún día retome ese proyecto». Para este año tiene numerosos compromisos tanto en España como en Miami y China. «Mallorca siempre ha tenido algo especial para mí y ahora más desde que tiene este nuevo espacio para actuar, en el que realizamos tres pases diarios», comenta.

Arte y moda

Hombre muy popular en el mundo del flamenco, Isaac tuvo su experiencia televisiva en Japón, junto a la violinista Ikiki Kawai, en la campaña publicitaria de Aurora City, en Tokio. Como modelo ha destacado en la firma Loewe en Hong Kong, Shan Hai en varios desfiles de la marca, además de actuar en la Fashion Week de Nueva York, de Miami y de Los Ángeles. La fuerza expresiva de este bailaor le caracteriza como una espléndida realidad artística en la elite de su generación. Su currículum es tan extenso como variado y entre sus referentes tiene a Farruco, Antonio Canales, Paco de Lucía y Camarón de la Isla entre otros.

Padre de dos hijas, de dos y cuatro años de edad, asegura que «las niñas llevan el arte en la sangre. No las voy a forzar, que hagan lo que a ellas les guste el día de mañana, porque en esta profesión se sufre más que se disfruta».

Su excelente forma física refleja la dedicación y el entrenamiento diario. «Desde niño hago muchas horas de ejercicio físico al día. Hay una disciplina y un cuidado que sin duda ayuda mucho».

Isaac asegura que «el público es muy agradecido y sería complicado decir que nacionalidad lo agradece más, pero es cierto que el inglés lo vive mucho».