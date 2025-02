Nuevos ‘dimonis’ y lo que te encuentras paseando

La colla de dimonis del Club Social Son Forteza realizó sus primeros bailes los pasados 25 y 31 de enero, en el marco de las festividades de Sant Sebastià de Palma. Los bailes tuvieron lugar alrededor de los foguerons encendidos en el barrio de Verge de Lluc y en el de Son Oliva, ante la atenta mirada y los aplausos de vecinos y amigos. Y para que no faltara de ná, la colla de dimonis de Ses Germanies se unió a ellos.

Durante varios meses, los participantes han trabajado en la creación de sus propias máscaras y trajes, han practicado con pinturas y ensayado diversos pasos y movimientos. El objetivo de esta colla es dinamizar diferentes eventos, tanto en el barrio como fuera de él, participando y disfrutando de la cultura popular mallorquina. Además, esta iniciativa busca facilitar el acceso a estas tradiciones a personas que, de otro modo, tendrían mayores dificultades.

Esta iniciativa del Club Social Son Forteza es un ejemplo de cómo la participación activa de las personas en la vida cultural y social de su entorno contribuye a una sociedad más diversa.

Entre los participantes se encuentra Tolo Ferrer, una de las personas que ha impulsado este proyecto y ha facilitado la conexión entre la colla de Ses Germanies y la colla de dimonis del Club Social Son Forteza. Otros participantes son Isa Sola, Toni Pla, Manolo Rull, Esperanza Figueroa, Eva Bolívar, Susana, Andras y Charo Serrano.

Beneficios del paseo

Desde hace 50 años, por lo menos, he creído que la calle es la mejor fuente de noticias que puede tener un periodista, ya que es ahí donde se engendran muchas de ellas, o te encuentras con algo que haga que saques una noticia –como el otro día, con el encuentro que tuve con las palomas reposando sobre una tapia– o que te encuentres con alguien que te cuenta algo. Esto fue lo que me sucedió en la mañana del pasado sábado, primero en la calle Sindicato, donde, casi a punto de echarse a llover, me crucé con Juan Antonio Bauzá, conductor del programa Fora de Joc, de Fibwi, a quién conozco desde hace más de 40 años –más o menos desde nuestros tiempos de Radio Juventud–, pero al que apenas veo personalmente, porque en la tele le veo los lunes por la noche. Total, que estuvimos charlando más del pasado –pues el de ambos es largo– que de proyectos para el futuro y de lo bueno que es caminar como mínimo una hora al día. Pudimos hablar de más cosas, pero empezó a llover y nos tuvimos que poner a resguardo, quedando para otro día.

Más tarde, esta vez yendo por Blanquerna, me encontré con Joan Carles Bestard, que veía andando desde dónde había dejado aparcado su coche, con la intención de acercarse a Sant Miquel, a comprarse unos vaqueros. Durante un largo rato estuvimos charlando de sus proyectos, entre ellos, el de la celebración por todo lo alto de las bodas de plata de Madò Pereta, de la obra de teatro que prepara para este verano, de política, de políticos, de si vuelve a Fiesta, de Tele 5, de que con el cambio del párroco de su pueblo, es Capdellà, «todos los vecinos hemos salido ganando», y de que anda buscando a Manolito de Teba para ofrecerle un papel en el espectáculo que se está creando para celebrar el 25 aniversario de su tía, Madò Pereta.

«Pero como no hay manera de encontrarle, incluso llamándole por teléfono, no puedo hacerle la proposición», se lamenta. «No te preocupes –le decimos–, que a nada que haya leído esto, seguro que te llama». Como estábamos hablando frente a El Alpendre, aparece de pronto ‘El Chopo’, a quién presento a Joan Carles, con quién queda en llamarle para entrevistarle en su radio, instalada en dicho restaurante.

Historia interminable

A finales de la pasada semana, Miguel Ángel y José Antonio, hijo de Miguel Aller, músico, compositor y propietario de la casa discográfica Fonal, fallecido hace unos años, fueron entrevistados por Raúl Valls, para el programa Tardear, donde contaron, entre otras cosas, que su padre fue quién descubrió a Isabel Pantoja, que el padre de esta le pidió que le grabara un disco, que se lo grabó, pero que al ir a entregárselo se encontró con que toda la familia se había ido de Mallorca, dejándole con todos los discos, la factura de los mismos y sin devolverle una cantidad de dinero que le prestó.

Como nuestros lectores saben, Isabel Pantoja actuó con el grupo de baile de su padre en Los Rombos, de Can Pastilla, cuando sería poco menos que una adolescente.