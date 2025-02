«Cuando acabé la carrera decidí crear una cuenta de Instagram para publicar los trabajos que había estado haciendo durante esos cuatro años. De allí nació Disclosure, mi primer proyecto. El hecho de que tuviera mucha repercusión me hizo darme cuenta que tenía un estilo y una identidad que debía explotar». Y así, de una cuenta en redes sociales, la diseñadora mallorquina, aunque nacida en Ibiza, Lis Domínguez ha conseguido hacerse un nombre como una de las grandes promesas de la moda española. Con su marca Alineo Studio desfilará en la categoría de firmas emergentes de la Madrid Fashion Week 2025.

¿Qué sintió al saber que sus diseños desfilarían en la antigua Pasarela Cibeles?

— Fue cumplir un sueño. A nivel nacional es una plataforma importante. Es un reconocimiento increíble ver mis diseños en un desfile tan importante y poder cumplir un objetivo que he perseguido durante tantos años es muy bonito para mi.

¿Cómo lleva las semanas previas?

— Muchísimo estrés, estoy un poco agobiada pero trabajando mucho porque hay que sacar la colección adelante. Son muchos meses de trabajo, muchas horas dedicadas a las piezas. Lo confecciono todo yo: diseño, busco el concepto, creo la colección desde el boceto y lo intento llevar a la realidad tanto en tejidos como con formas, siluetas... Ahora estoy contando con la colaboración de mi tía que cose muy bien a mano y me ayuda un poco. Nunca había hecho camisería y mola salir de la zona de confort para poder crear algo diferente.

¿Cómo definiría ‘Mermaid by Ma- drid’, su propuesta para la Mercedes Fashion Week?

— ‘Mermaid by Madrid’ es casi una continuación de ‘Aura’, mi última línea. Después de presentar ‘Aura’, que hablaba de energías y como el aura se transforma a lo largo de la vida, quise hacer una que hablara de como me sentí cuando fui a Madrid: muy pequeña y descontextualizada. Quería traer el mar a la ciudad y como el mar intenta adaptarse a la capital. Jugar con ese cambio y el contraste entre los conceptos para expresar como me siento cuando estoy allí. Mallorca es mi zona de confort pero cuando sales te encuentras a ti misma de manera distinta y mejorada.

La diseñadora mallorquina trabaja en su taller de las afueras de Palma.

Uno de los elementos que caracteriza sus diseños son las transparencias y los flecos.

— Dan mucho movimiento a los diseños y en pasarela quedan muy potentes porque alargan la figura. Las transparencias crean un efecto de segunda piel que acompaña la silueta femenina.

El mar es su gran fuente de inspiración.

— Las referencias son sobre todo las sirenas. Desde pequeña he estado conectada al mar. Viví en Ibiza hasta los seis años y luego nos mudamos aquí. De alguna forma representan el estilo mediterráneo con un toque distinto, recuerdan a eso pero no es una representación exacta. También al hecho de estar lejos de la Isla y añorarla. La sirena es un ser muy femenino que me ha inspirado, es la esencia de la marca.

¿Qué ha sido lo mejor de su carrera?

— El premio Allianz fue muy importante al ser un reconocimiento nacional tras un proceso personal muy duro después de estar muchas horas dedicadas a esto y verme frustrada al no poder encontrar la motivación necesaria. Conseguir este reconocimiento fue algo precioso para mi y para mi familia. Fue una liberación al ver que lo que estoy haciendo era válido.

¿Y lo peor?

— ¿Lo peor? Que Aliexpress copiase una de las primeras piezas que formaba parte de mi proyecto final de carrera. Fue un palo. A nivel legal los diseños van por patentes y estas son muy caras. Cuando yo los subo a redes casi dejan de ser míos pero al final está feo porque es una multinacional copiando a diseñadores emergentes que no tienen tantos recursos. Pero viéndolo en perspectiva me lo tomé hasta positivo al ver que una marca tan potente se había fijado en mi.

¿Cuáles son sus proyectos de cara al futuro?

— Estoy acostumbrada a otro tipo de ritmo y quiero seguir creando, madurar la colección una vez pase esta fecha y continuar trabajando como ahora, con estilistas y vistiendo a gente que admiro y que elevan las propias piezas porque les dan un sentido totalmente distinto.