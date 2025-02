Poco antes de que el viernes por la tarde (19 horas) diera comienzo en el salón de actos del Círculo de Bellas Artes la presentación del libro Caso Cursach, obra de Dukhas y Acromen, estuvimos hablando con Pere J. Lorente, presidente del mismo. Le dimos la enhorabuena por la buena labor que están haciendo a nivel cultural a través de diversos actos que vienen celebrado, a los que asiste, y en los que participa, público en general de forma gratuita. Y... aprovechando que sa Riera pasa casi por el centro de Palma, Lorente va y nos habla de otro proyecto, que no es que tenga en ciernes, sino que lo tiene ya completamente planificado a falta de que Cultura, de Cort, le dé luz verde, cosa que espera que ocurra dentro nada, o lo que es lo mismo, a principios de mayo próximo. Se trata del I Certamen de Teatro Escolar, para alumnos de Palma, en edades comprendidas entre los 10 y 12 años.

«Podrán participar en él los centros que lo deseen, que tendrán que presentar una obra inédita escrita por los alumnos de los cursos enmarcados en dichas edades, obra que en la fecha que se marque, deberán presentar en el Círculo, quién, a través de un jurado designado para tal cometido, un jurado coherente y serio, en absoluto amarrado o próximo a determinadas tendencias culturales o políticas, subraya Pere J. Lorente, seleccionará seis obras, de las cuales elegirá tres, que serán las premiadas. Eso sería lo que hemos dado en llamar primera fase. Porque la segunda consistirá que estas tres obras premiadas sean representadas en el patio del Casal Balaguer, sobre un escenario que instalaremos, además de sillas para que el público pueda verlas. Y dichas obras las podrán representar los alumnos que las han presentado, o en el caso de no querer, o no poder estos, alumnos de otros centros». El motivo de crear este I Certamen de Teatro Escolar no es otro –apostilla Pere J.–, que defender y promocionar la Cultura, en este caso el Teatro, desde la misma escuela. Pues vaya nuestra enhorabuena por esta iniciativa.

Por cierto, en otro acto que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes, el presidente del Círculo de Escritores de Baleares, Gabriel Carbonell, se entrevistó con Pere J. Lorente. ¿El motivo? Según nos dijo aquel, «para decirle que sería muy interesante que ambos Círculos colaboráramos, ya que los dos perseguimos objetivos que tienen que ver con la Cultura». Ni que decir tiene que Pere J. se mostró partidario de esa colaboración.

Arreglo a medias

Otra de chapuzas. Estas en la calle Sindicato, tramo entre Porta de Sant Antoni y Avenidas. Caminado por la cera de la izquierda, pegado a esta, vemos que han asfaltado un pequeño tramo. Sin embargo, un poco más al centro de la calle, observamos que lo asfaltado no hace mucho se está agrietando, y que junto a la parada del autobús está a punto de producirse un socavón de lo mal que está. Por ello, nos preguntamos: ¿No hubiera sido más rentable asfaltar toda la calle, como han hecho, en apenas un día, en Paseo de Mallorca? O ya que están allí, asfaltar lo que se asfaltó, pero que se está cuarteando, y asfaltar, de paso, el socavón que se está haciendo al lado de la parada del bus. Por pura lógica, lo suyo hubiera sido aplicar una de estas dos soluciones. Incluso la primera. Desde luego, cualquier cosa menos hacerlo como lo han hecho. ¿Entienden por qué digo que la calle es fuente de noticias? Por eso hay días que me hago alrededor de los 25.000 pasos. Y por eso también animo a los políticos a que salgan, pisen la calle y vean la realidad.

Una de las aceras, parcheada. Foto: Click

Con Toni Rovira

Tanga Team, es decir, Manu Blanco y la bella Carlusky, estuvieron actuando en el programa de Toni Rovira, donde cantaron dos temas, El ritmo de la noche y Difacil rap boom. Toni, que quedó muy satisfecho, les invitó a que volvieran a visitarle en un futuro cercano, «posiblemente dentro de unos meses –nos dijo Manu–, que será cuando hayamos sacado los temas del verano. Y al decir sacado, no me refiero solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, gracias al productor que tenemos, que se mueve a niveles muy altos. ¿Que qué temas serán…? Aunque no hay títulos todavía, parece que serán temas noventeros versionados. Yo propuse uno que nos va, Ma cual idea, de Pino D’Angio, que es más ochentero que noventero, pero… Ya veremos».

Manu Blanco, Toni Rovira y Carlusky.

Mientras tanto, Tanga Team seguirá rodando con esos dos temas, a la vez que por separado, Manu y Carlusky se centrarán en lo suyo, él como director de Radio Murta, DJ, presentador de espectáculos y conductor del programa de televisión de Canal 4, ¡A tope!, con el que ha estado durante el verano, y que piensa poner en marcha en unas semanas. Y ella, que fue Miss Baleares 2023, y que también colaborará en este espacio televisivo –como ha hecho a lo largo del estío–, se dedicará al modelaje, tanto a desfilar como a enseñar a futuras modelos.