¿Qué tal unas vacaciones en una finca? Con vistas a las montañas, piscina infinita, camas balinesas o una hamaca bajo las palmeras. ¿O prefiere un hotel con spa y vistas al mar? Además, buena comida, gente interesante, una vida nocturna activa... Hay muchas razones para pasar unas vacaciones en Mallorca. Pero Manfred Rosar no se siente atraído por ninguna de ellas. A él le gustan las palmeras y el mar. Pero se aleja de otras comodidades.

«Estoy en la isla varias veces al año con mi mujer y disfruto del tiempo como los demás viajeros: con la máxima comodidad», aclara Rosar a Mallorca Magazin. «Nuestro lugar favorito para alojarnos es Maria de la Salut, donde ya conocemos a unos cuantos mallorquines», confirma Vanessa Rosar, haciendo un gesto con la cabeza a su marido para que continúe con su relato. «Yo suelo volar solo aquí una vez al año», subraya el marido. Entonces se sienta en algún lugar de una bahía casi desconocida durante siete días, sin ningún contacto con otras personas. Le siguen siete días de silencio y abstinencia. «No reservo ningún alojamiento. Me tumbo bajo el cielo abierto de la noche en el bosque, sólo bebo agua y sólo como fruta, frutos secos y muesli», dice el hombre de Tréveris con una sonrisa. Es plenamente consciente de que su idea de una relajación especial puede sonar un poco extraña.

«Siempre llego al aeropuerto de Palma en mayo, sobre las nueve de la noche. Entonces no hace tanto calor», explica este hombre de 60 años. Sus vacaciones empiezan inmediatamente después, sin ningún alboroto, pero con todas sus restricciones personales. Los taxis y el transporte, por ejemplo, son tabú. «Camino de noche por la costa hasta una cala aislada en el suroeste». Después de todo, no tiene mucho que llevar. Su pequeña mochila sólo contiene un libro, una muda de ropa, dos toallas, un cepillo de dientes, su bañador y una pastilla de jabón.

Manfred Rosas, en una roca frente al mar durante su semana de soledad.

El ermitaño se lava con agua del supermercado o en las duchas de la playa. Pero hay ciertas funciones corporales humanas en las que «uno» quiere no ser molestado y además necesita agua y un poco de papel... «Sólo diré una cosa: la naturaleza me ofrece todo lo que necesito», subraya Rosar, dejando lo no dicho a la imaginación humana.

¿Qué hace durante el día? «Leo un libro, medito o reflexiono sobre mi vida. Por la tarde, camino unos kilómetros, normalmente en dirección a Magaluf. Entre medias, el mar me llama», dice este turista alemán. «Por la mañana temprano, estoy en mi roca favorita poco antes de que salga el sol y un poco más tarde me lanzo al agua, que es preciosa, y buceo por el fondo marino hasta el otro lado de la bahía», se entusiasma Rosar, hablando de los diferentes tonos de azul del mar. «Además, las praderas marinas, el sol, la vegetación, el olor, el canto de las cigarras... es todo lo que necesito. Siento que me fusiono con la isla», dice este vendedor autónomo de artículos deportivos. «Me siento muy bien. Sin ordenador, sin teléfono, sin Internet, desconectando de todo», explica. «Como ves, no soy el 'tipo tranquilo' que no dice nada. En casa, siempre estoy hablando», añade Rosar y se ríe. Sólo manda mensajes esporádicos a su mujer Vanessa mientras está fuera para decirle que está bien y que no se preocupe. «Su mejor amigo sabe su paradero exacto por si pasara algo...», asevera su mujer.

Al final de la semana, regresa al aeropuerto y emprende el viaje de vuelta a casa. «Lloro cada vez que dejo la isla. Pero también estoy feliz de poder volver a tener a mi mujer en brazos después de tanta soledad», indica.

La pareja lleva tiempo dándole vueltas a la idea de mudarse a Mallorca. «En realidad pertenezco a esta isla», afirma Rosar. «Como muy tarde, cuando la AFD llegue al poder, me iré de Alemania y abriré un bar aquí, con buen café, pasteles caseros y tapas. Ya tengo el nombre adecuado».