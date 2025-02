Demasiados ‘rotos’ en la plaza de las Columnas y en la de Cort

Debemos insistir, y no por incordiar, sino por tratar de solucionar algo que nos afecta como ciudadanos. Al pasar de nuevo por la plaza de las Columnas, y cruzarla por el paso de peatones, me acuerdo de Hila, pues ese – remodelar dicha plaza- fue uno de sus grandes proyectos hechos realidad… Aunque, viéndola en su estado actual, también me acuerdo de «todo lo que está mal, si no se arregla, puede empeorar».

Es como lo del carril bici en zona peatonal, o en zona peatonal sin carril bici… ¡La de veces que hemos denunciado el peligro que supone que los patinetes y las bicis circulen, con o sin carril bici, por calles peatonales...! ¿Por- que, cuántas veces hemos escrito en esta sección sobre esos peligros…? ¿8, 10…? Pues ni caso por parte de Cort. Oídos sordos. Incluso la semana pasada, cuando dos tipos, montados en un patinete, circulando por la calle peatonal Nuredduna, atropellaron a un niño de 2 años, que tuvo que ser ingresado, y a un policía que salió en su persecución, al que le causaron un corte en una pierna… Sí, en vez de dos policías vigilando esa calle, había cuatro, pero… ¿Es esa la solución? Porque está claro que, de momento, y en ese aspecto, lo que está mal -que bicis y patinetes circulen sobre aceras y calles peatonales-, al no solucionarse, empeora. Y es que cada vez son más los accidentes.

Groucho Max

Pues como os decía, el viernes por la noche y el domingo por la mañana, nos dimos una vuelta por la plaza de la Columnas, remozada por Hila, a la que transformó de plaza circular de una dirección en plaza semicircular de dos direcciones -al principio, fue un poco caótico-, y a la que adoquinó, en vez de asfaltar, lo cual, al ser más frágiles los adoquines que el asfalto, ha empeorado, y como nadie arregla esas zonas de la plaza en la que los adoquines están levantados, o hundidos, pues sigue empeorando, ¡y lo que te rondaré, morena! Es más: como lo que han hecho en plan de mejora ha sido echar capas de cemento, pues, además de empeorar el arreglo, no deja de ser una chapuza.... Porque a la vista está, ¿no? ¿Permitiría usted -le preguntaría al responsable de mantenimiento, o al político responsable de este servicio-, que el piso de su casa estuviera como está el de esta plaza…? Seguro que no, y... ¿Saben lo que dijo en una ocasión Groucho Marx...? -es que viendo esto se me viene a la memoria esa frase-. Pues dijo que los políticos son personas capaces de crear un problema dónde no lo hay, y encima, cuando tratan de arreglarlo, lo empeoran. Por ejemplo: la plaza de las Columnas de Palma.

(Nota: Cuando lo dijo no se refería a la plaza de las Columnas, pero la frase viene que ni a propósito)

(Otra nota: ¿Por qué no ponen asfalto en vez de adoquines en calles y plazas de mucha circulación, puesto que el asfalto aguanta mucho más el peso de los coches y camiones que circulan por ellas? Lo mismo pensamos de los paso cebra de ladrillos, que se rompen y hunden con suma facilidad, basta con echar un vistazo a cómo están los que son de ese material.

¿Ven como Groucho tiene razón?).

Plaza de Cort, SOS...

Muchos vecinos de barrios alejados del centro de Palma se quejan de lo abandonados que los tiene Cort en cuanto al estado de sus aceras, calzadas y jardines -quiénes los tengan-, en lo cual, visto lo visto, tienen mucha razón.

Pero es que, si se dan una vuelta por Cort, y miran hacia el suelo de la plaza, sobre todo al suelo embaldosado, verán que su estado es de lo más cochambroso que pueda haber en calles y plazas, todo porque da la sensación de que mantenimiento hace años que no ha pasado por ella.

Y más céntrico que ese lugar no hay otro.

Ya denunciado, pero... ¿Y qué?

Es más, el estado ya de por sí era deplorable cuando, hace casi un año, lo denunciamos -gráfica y literariamente-, señalando que por él, pisando baldosas rotas, algunas con el efecto surf a tope, por el que cuando llueve y las pisas, te salpica el agua que hay debajo de ellas, además de ciudadanos y turistas, pasaban caminando por allí el alcalde -cuando no llega a Cort en coche y aparca frente a Ca Na Cati-, los concejales con mando en plaza y la oposición, es decir, los responsables de que la ciudad funcione como tal en todos los aspectos, incluidos los estéticos. Pues nada. Pasaron del tema, o se olvidaron de él, y no porque no lo detectaran, porque, como decimos, su mal estado se ve a nada que uno mira hacia el suelo. Y decimos que pasaron, o se olvidaron, porque, si no, ya habrían cambiado el piso... O a lo mejor es que como no es un macro proyecto, que no lo es… Pero está claro que viendo el estado en que se encuentra, y no hacer nada por mejorar su imagen, es evidente, digo, que así no se cumplirá uno de los sueños del alcalde Martínez: que Palma sea un referente de modernidad, y cultura, en Europa, como dijo el pasado 31 de diciembre, precisamente ahí, en la plaza de Cort.