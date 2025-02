Mallorca pide paso en la Barcelona Wine Week, una de las ferias enológicas más importantes de España. Las bodegas de vinos con denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida (IGP) de Balears han aumentado este año su presencia en este evento celebrado en el recinto ferial de Montjuïc de la Ciudad Condal con un especio propio.

En esta edición, la presencia de bodegas baleares ha aumentado un 37,5 % en comparación con el año pasado, ascendiendo a un total de 32 productores. De estas, 28 son de Mallorca, tres provienen de Menorca y dos de Eivissa.

El conseller d’Agricultura del Govern, Joan Simonet, señaló que «la Barcelona Wine Week es una de las ferias vinícolas más interesantes para nuestros vinateros, debido a que les ayuda a mejorar la proyección comercial, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, es una ocasión inmejorable para poner en valor la variedad y calidad extraordinarias de los vinos de nuestra tierra, un producto único que no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo y que nos permite diferenciarnos del resto». Cabe dedir que la Conselleria del ramo financia un 90 % del coste total de los estands de los participantes.

Las bodegas

Las DOP de la Isla han separadas por denominación han sido: Binissalem (4), Pla i Llevant (5), Vi de la Terra Mallorca (19), Vi de la Terra Illa de Menorca (3) y Vi de la Terra Eivissa (2).

Concretando más, las bodegas de Mallorca que han participado en este evento han sido: Finca Biniagual, Vins Nadal, Can Fumat, Bodegas José L. Ferrer, Macià Batle, 7103 Petit Celler, Son Antem, Castell Miquel, Son Vich de Superna, Binigrau, Santa Catarina, Sa Cabana, Son LJS Bodega, Son Grau Gran, Can Axartell, Oliver Moragues, Vinyes Mortitx, AVA Vi, Son Prim, Bodega 65, Ses Talaioles, Los Dos Caballeros, Ca Sa Padrina, Es Fangar, Miquel Oliver, Pere Seda, Butxet y Miquel Gelabert.

De Menorca han acudido Torralba i Torralbenc y la Associació de Productors de Vi de Menorca, y de Eivissa, las bodegas Ojo de Ibiza y Can Rich