Mayte Mateos, la creadora de Baccara, junto a María Mendiola, el otro 50 % del dúo musical, sigue ahí. A veces en silencio, como de un tiempo a esta parte, pero ahí, como los temas que cantaron, que jamás fueron olvidados. Lo decimos porque desde hace meses no sabíamos de ella, aunque la imaginábamos por estos pagos, a la espera de que surgiera la oportunidad de subirse de nuevo al escenario.

Desde hace 18 años, trabaja con su nueva compañera, Paloma Blanco, quien ocupó el lugar de María tras la separación del dúo. Fue por un problema que tuvo con la productora. El tema terminó en juicio, que ganó esta, quien propuso seguir juntas, «pero como yo le dije que no, nos separamos definitivamente, ella por un lado, con un Baccara que montó con otra cantante y yo, con el Baccara de toda la vida por otro».

Eurovisivas por Luxemburgo

Pero lo de sustituir a María no fue un dicho y hecho, pues antes que Paloma lo intentaron otras que, según cuenta Mayte, no cuajaron. Ella sí lo hizo. Y desde entonces siguen juntas, cantando las mismas canciones que dieron fama al grupo. Algunas de ellas, como Yes sir, I can boogie, tienen ya una antigüedad de alrededor de 50 años. Esta canción, según nos recordó Mayte, prácticamente antes de que saliera al mercado era ya número uno, lo que hizo que otros temas cantados por ellas, como I’m a Lady y Love you till I die, se hicieran populares enseguida.

El éxito les permitió viajar por medio mundo. Era un dúo que, además de cantar bien y bailar también muy bien –ambas procedían del ballet de TVE–, vestían muy elegantemente. Sabían combinar las tres cosas, lo cual les permitió entrar por la puerta grande de la música. Tanto es así que en 1978 fueron a Eurovisión representando a Luxemburgo con el tema Parlez-vous française. Es un tema que, igual que los anteriores, hoy sigue funcionando en emisoras o a través de redes sociales. Incluso forman parte de bandas sonoras de películas, como el Yes sir, I can boogie, que se escucha en la película española Gente que viene y bah. También es el himno no oficial de la selección de fútbol escocesa, que los aficionados cantan antes y durante los partidos que juega.

No han cantado en Mallorca

Mayte es riojana, pero desde hace unos 20 años vive en Palma, en una casa con las paredes repletas de discos de oro y otros premios que avalan la exitosa carrera del dúo. «Vivo aquí –dice– porque me siento muy a gusto». Nos confiesa que desde hace dos años, Baccara está en el dique seco, «entre otras cosas porque dos de nuestros lugares de trabajo son Rusia y Ucrania, donde hemos actuado en numerosas ocasiones, pero ahora no es posible: la guerra nos lo impide. También hemos trabajado mucho en Escandinavia y Alemania, pero, de un tiempo a esta parte, los espectáculos de los que formábamos parte con otros artistas, algunos reconocidos internacionalmente, no han conseguido vender la totalidad del aforo, por lo cual han sido suspendidos», relata.

«Así que esperamos a que lleguen mejores tiempos o que nos llamen desde otros países. ¿Mallorca? Pues si quieres que te diga la verdad, jamás hemos actuado en la Isla y si me preguntas por qué, pues tampoco sabría decírtelo. Pero, ya te digo, no perdemos la esperanza de volvernos a subir a un escenario, y si es en Mallorca, mejor», confiesa.

Si hemos hablado con Mayte ahora ha sido porque nos hemos enterado que una productora está haciendo una película sobre Baccara, pero el Baccara de Mayte Mateos y María Mendiola, el primer Baccara. Pero no habla mucho del tema, «pues mejor esperar a que lo terminen –dice–, pero… Sí, se está haciendo… Lo estamos haciendo, pero mejor esperar. Lo único que os puedo decir es que me hablaron de este asunto y me pareció muy bien y… Pues que ya os contaré. ¡Ah! Y os contaré dos cosas más, que son dos sorpresas».