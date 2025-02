Una tarde de la pasada semana nos dimos una vuelta con Salvador Maimó, presidente de la AAVV es Fortí, por su barrio. Si por un lado el hombre estaba contento por los logros conseguidos de un tiempo a esta parte, a la vez se sentía un tanto decepcionado por lo que se está tardando en conseguir otros. Así que, vayamos por partes.

Lo positivo es, según nos mostró, cómo ha quedado de bien el paseo-baluard con carril-bici, que comunica la plaza de Barcelona con el Parc de Son Cotoner, un proyecto que comenzó el Ajuntament presidido por Hila y que ha culminado el comandado por Jaime Martínez. Y decimos lo bien que ha quedado porque es así. Bien desde el punto de vista funcional, ya que, recorrido aparte, que comunica a los dos puntos mencionados, conecta con el Parc de sa Riera, lo cual significa ampliar la Falca Verda, y también bien desde el de la estética. Basta, si no, con echarles un vistazo a los marges que han colocado a lo largo del tramo, y cómo ha quedado este en sí. Por tanto, ¡enhorabuena!

«Ahora falta construir –nos dice Salvador– el pabellón deportivo previsto en el solar de lo que fue estadio Luis Sitjar, y unos aparcamientos subterráneos en plaza Barcelona». La parte negativa tiene que ver con el viejo sofá, la silla de escritorio y demás porquerías que hay en una pequeña zanja, a la que Maimó denomina zona de nadie, que está entre el solar de Gesa y un gimnasio, muy cuidado dicho sea de paso. «Como está en zona de nadie –sigue diciéndonos Maimó–, Emaya no se lo lleva… Que otra cosa sería si estuviera sobre la acera». También hay que decir que la pared lateral del gimnasio que da a dicha zona de nadie, suponemos que lamentándolo mucho su propietario, ha sido también vandalizada.

Salvador Maimó señala un edificio vacío, sito en la calle Rodríguez Méndez, propiedad del Ajuntament , pensado en cederlo a mujeres maltratadas, pero...

El Tirador

Dejando atrás esta zona, nos acercamos a la calle Rodríguez Méndez. Salvador, señalando a un edificio blanco que está frente al lateral de la iglesia, nos dice que es propiedad del Ajuntament. «Está vacío, y por lo que tenemos entendido, en un momento fue ofertado para construir pisos para mujeres maltratadas, pero la oferta no tuvo respuesta, pues, posiblemente, no interesó a ningún constructor. Pero no estaría de más que se le diera salida, ya que es una pena que esté así».

Por último, nos lleva al velódromo de El Tirador, completamente abandonado, con okupas, que gracias a ellos el deterioro que reina en él no es mayor, y una colonia de gatos, que recibe las atenciones pertinentes por parte de vecinos. «Es una pena que esté así –se lamenta Salvador–. Con la historia que tiene su pista, por la que han rodado los mejores ciclistas del mundo de una época no muy lejana, ¡que esté tan abandonado!».

Imagen del solar que fue del estadio Lluís Sitjar. Foto: Click

Y no le falta razón. Porque es un pena ver algo que ha tenido que ver con un deporte que ha llevado a lo más alto del ránking mundial a corredores tras moto de la isla, que esté como está. Abandonado y olvidado. «Pero nos queda la esperanza de que pueda recuperarse con la intención de darle un uso, no solo vecinal, sino también para los ciudadanos de Palma, ya que de él se puede sacar mucho provecho… Y tenemos la esperanza viendo como el actual Ajuntament recupera viejos edificios, como el de Gesa, el Cine Metropolitan y solar del Luis Sitjar, para darles un uso a beneficio de los palmesanos. Es la esperanza que tenemos. Por eso y por la historia del lugar…».

Carril bici entre la Plaça Barcelona y el parque de Son Cotoner. Foto: Click

La rama del pino

Por último, el presidente de la AAVV de es Fortí, que nos recuerda que desde 2015 el velódromo es municipal, señala al único edificio que hay en el interior del mismo: «Es obra del arquitecto Bennazar, lo cual ya es algo. Pues bien. Hace unos diez años denunciamos que el pino que ves ahí podría adueñarse del tejado de dicho edificio, pero no nos hicieron caso... Bueno, sí, un funcionario nos dijo que los técnicos aconsejaban podarlo en invierno, que es cuando no tiene la resina que tiene en verano. Pues bien, han pasado muchos inviernos desde aquel día y la rama del pino, que ha crecido mucho, no solo se ha adueñado del tejado, sino que el día menos pensado lo romperá».

Pues también ahí queda eso: recuperar el velódromo, por lo que significa, y por el gran provecho que se puede sacar de él, pero recordando que en las dos últimas legislaturas nada se hizo por él.