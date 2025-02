Si hay un certamen cultural longevo en Palma, ese es sin duda la Marató Fotogràfica. Este domingo celebró su ya 38ª edición, congregando a dos centenares de amantes de la fotografía para dar rienda suelta a su creatividad capturando instantáneas en la capital balear a lo largo de todo el día.

A las nueve y media de la mañana, los participantes se reunieron frente a Fotos Ruano, donde se hicieron públicos los tres primeros retos fotográficos de la jornada: ‘A contraluz’, ‘Fotografía de objetos encontrados’ y ‘La Lonja’. De hecho, la Plaça de la Llotja fue precisamente el segundo punto de encuentro de la jornada, a la una del mediodía, donde los participantes se hicieron una foto de grupo y se desvelaron los siguientes tres retos del día, a fotografiar hasta las doce de la noche: ‘Interiores’, ‘Texturas urbanas’ y ‘Al atardecer’.

Dos de los participantes, durante la jornada. Foto: Tomás Montes

​Novedades

«Como novedad, en esta edición hemos recuperado la categoría de foto analógica. Cuando empezamos con la Marató en 1987, solo había este tipo de fotografía, ya que la digital aún no existía. Y ahora, 40 años después, percibimos un interés creciente en la analógica, que representa los orígenes de este arte», reflexionaba Pilar Negredo, histórica fotógrafa impulsora de este certamen desde sus inicios.

Entre los participantes había noveles y también veteranos, como es el caso de Pep Toni Balaguer, quien ha participado en una treintena de ediciones y ha resultado premiado varias veces a lo largo de los años. «Precisamente, el primer año que concursé, gané un premio, por supuesto en analógico», rememoraba. «Desde que descubrí este evento, he participado en todas las convocatorias que he podido. Los últimos años, he venido con mi hija, pero este año ella no podía, así que he vuelto a participar en solitario. La parte buena es que tienes más capacidad de maniobra, más flexibilidad y te puedes concentrar más, aunque venir con gente siempre es más entretenido. Sea como sea, la Marató me parece espectacular, es todo un subidón de adrenalina y, aunque acabas agotado, vale la pena. Te encuentras siempre con gente conocida y es una excusa para pasear por Palma con los ojos bien abiertos, fijándote en detalles y elementos de la ciudad en los que quizás nunca habías reparado aunque hubieras pasado por delante de ellos mil veces», valora Balaguer, quien destaca la «magnífica labor de Pilar y su equipo cada año».

Participantes, en Foto Ruano. Foto: Tomás Montes

​Exposición​

Las instantáneas premiadas se expondrán, junto a otras destacadas por el jurado, del 13 de marzo al 11 de abril en el CEF. Asimismo, como novedad, este año Fotos Ruano organizará, del 21 de marzo al 11 de abril, un exposición con las 10 fotos que sus profesionales consideren más creativas. Y además, los ganadores de los primeros premios tendrán la oportunidad de montar una exposición individual de su trabajo personal en Fotos Ruano.

Tramites para los participantes. Foto: Tomás Montes

Entre los premios de esta edición, Negredo destaca un curso de revelado en blanco y negro a cursar en el CEF. «Será muy interesante, especialmente para la gente joven, para que no se pierdan las raíces de la fotografía», celebraba esta veterana fotógrafa, quien añade que «a pesar de los años y de la falta de ayudas institucionales, la Marató no ha perdido frescura. Viene gente de toda la vida y también nuevos aficionados, todos con la misma ilusión y amor por la fotografía», concluyó.