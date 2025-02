El spot más icónico cumple 40 años

Si la muerte de Chanquete le dejó en shock, y si al comer empanadillas le sobreviene la imagen de Móstoles, me temo, querido lector, que es un hijo de la Generación X. Se habrá criado entre aroma a Drakkar Noir, electroduendes y un tal Petete. Y me apuesto veinte duros a que en el baile se arrimaba más de la cuenta cuando divisaba La estatua del jardín botánico. En aquellos días de Naranjito, Mirinda y bolis de cuatro colores dominaba las radios I just called to say I love you, un tema de Stevie Wonder alojado en la película La mujer de rojo, donde también resplandecía otra joyita titulada Don’t drive drunk. Y aquí comienza la historia del spot publicitario más mediático de la televisión española, rodado con la estrella del pop en Los Ángeles para una campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT), ese que la picaresca recuerda como el de ‘Si bebesss, no condussscas’. Con ese seseo al más puro estilo Raphael con el que deslizaba las palabras el bueno de Stevie. Rodado y emitido en 1985, estos días cumple su 40 aniversario.

Pero ¿cómo una super estrella acabó sensibilizando al conductor español? La historia tiene un nombre propio: Jesús Pozo, director de RCA España, sello en el que Wonder había grabado la banda sonora del filme. Por lo visto, al escuchar el tema Don’t drive drunk (No conduzcas borracho), el ejecutivo vislumbró que sería la sintonía perfecta para una campaña de seguridad vial. Sin pensárselo demasiado, contactó con José Luis Martín, director general de Tráfico de la época. En aquella conversación se fraguó el spot que marcó a toda una generación, en el que vemos al artista invidente paseando en un descapotable por ‘la ciudad de las estrellas’. Al final, dirigiéndose a cámara deslizaba ‘Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción: si bebes, no conduzcas’. Francisca Ramis, jefa provincial de Tráfico en Baleares. Foto: M.A. CAÑELLAS Francisca Ramis, jefa provincial de Tráfico en Baleares, recuerda el anuncio con cariño: «Me impactó, era alegre y optimista, venía a decir que se puede disfrutar de la vida y de la conducción cumpliendo las normas y con cero alcohol». En su opinión el impacto de la campaña «fue extraordinariot», y entre sus cualidades destaca que «tiene un mensaje tan acertado como actual, así como una música pegadiza. Se han hecho campañas posteriores muy buenas pero esta es de las mejores». Ramis desvela un detalle desconocido de la grabación: «Stevie Wonder colaboró de forma gratuita, con pequeñas exigencias para él y su equipo». Eso sí, «fue agasajado con un obsequio por parte de la DGT, y poco después visitó España». Jordi Cubain, publicista del laboratorio de ideas Mklab. El publicista Jordi Cubain, director de Mklab, Laboratorio de ideas, considera que este spot «fue un punto de inflexión en la publicidad españolas, se convirtió en un símbolo cultural. La frase ‘Si bebes, no conduzcas’ caló profundamente, entre otras cosas porque en términos coloquiales un ciego te decía que no conduzcas si vas ‘ciego’». Cubain valora esta campaña como un «acierto» desde el punto de vista de la sensibilización, puesto que «la DGT no solo logró conectar con la sociedad en un momento donde hablar de los peligros del alcohol al volante no era tan habitual, sino que además creó un eslogan que ha perdurado en el tiempo». Divertido El músico y productor Pablo Ochando, guarda un recuerdo «divertido» de este spot: «En aquella época se denominaba ‘llevar un ciego’ a estar ebrio, con lo cual el acierto del creativo publicitario que hizo que un chófer llevara a Stevie Wonder en coche tenía cierta retranca. Ignoro si intencionada o no, en caso de que fuese intencionado entroncaría perfectamente con el hedonismo semi-descerebrado de la época», apunta el guitarrista de La Granja. El músico y productor mallorquín Pablo Ochando. Centrados en el análisis musical, Ochando valora el tema Don’t drive drunk como «una canción fantástica con reminiscencias del funk de finales de los 70». En su opinión, «ha envejecido estupendamente. Es el perfecto acompañamiento de la imagen icónica de Kelly LeBrock, definen perfectamente una época inolvidable».