Rodo, Ross, Nika, Foc, Bosco, Vitto, Tòfol, Max y Limón viven, o al menos vivían hasta este sábado, en Son Reus. Son solo una pequeña muestra del centenar de perros acogidos en la perrera municipal tras ser abandonados o entregados por sus dueños. Acompañados por una veintena de voluntarios de la asociación Peluditos de Son Reus, exhibieron sus encantos por el Parc de Sa Riera en el marco del evento 'Sábado canino', que celebró la mañana del sábado su segunda edición, tras el éxito cosechado en su estreno el pasado mes de noviembre. «De los ocho que llevamos, se adoptaron cinco», recuerda Miguel Elvira, fundador de la asociación organizadora del evento.

Porque, claro está, «el objetivo es dar visibilidad a estos perros fuera del centro y, eventualmente, conseguir para ellos un hogar de adopción», explica. «Eso sí, no queremos colocarlos a cualquier precio. Hablamos con las personas interesadas para ver si son compatibles. Suelen preguntar la edad y la raza, pero lo más importante es el carácter del perro, si es sociable con otros perros, gatos o personas,... Porque algunos, por ejemplo, solo pueden ser perros únicos, así que quedaría descartada cualquier familia que ya tenga otro animal», ejemplifica.

Imagen de la carpa de la asociación Peluditos en la que daba a conocer los detalles de la adopción de perros de Son Reus este sábado en sa Riera en Palma. Foto: M.À. Cañellas

Por otro lado, «es muy importante, en el caso de personas que viven o van a vivir de alquiler, que se aseguren de que el contrato refleje que pueden tener mascota, para evitar disgustos y renuncia de animales», destaca Elvira, quien incide en que «uno de los principales motivos de renuncia tiene que ver con las condiciones de arrendamiento», explica.

Asimismo, «febrero es, junto a agosto, el mes en el que más perros se abandonan o se renuncia a su custodia. Esto se debe en gran medida a que muchas personas se regalan perros sin tener en cuenta que se trata de un ser vivo que necesita unos cuidados y un compromiso a largo plazo, y se dan cuenta cuando pasa el fragor de las fiestas», indica.

Imagen de dos voluntarias con uno de los animales que han desfilado este sábado en Palma. Foto: M.À. Cañellas

«Los perros no son objetos, son seres vivos que sienten, padecen y necesitan cariño, alimento y un hogar seguro», defiende Elvira, quien denuncia que Baleares se encuentra entre las comunidades autónomas con las cifras más alarmantes de abandonos caninos. «Es desgarrador ver cómo, tras las fiestas, los animales que fueron regalos terminan siendo abandonados porque las familias no han entendido que tener un animal de compañía implica un compromiso a largo plazo. No son juguetes», clama.

«La verdad es que desconocía este evento. He venido a pasear y a hacer un poco de deporte por el parque y me lo he encontrado», reconoce Marian, vecina del barrio. «Me encantan los animales y hace unos meses falleció mi perro. No contaba con adoptar todavía, pero me lo estoy pensando», indica. «Sea como sea, el evento me parece una iniciativa preciosa para dar una segunda oportunidad a animales que han sido abandonados», concluye.

Afortunadamente, celebra Elvira, «la gente está cada vez más concienciada con la importancia de adoptar en lugar de comprar animales». Ello se pudo ver este sábado en la cantidad de personas que se interesaron por conocer mejor a Rodo, Ross, Nika, Foc, Bosco, Vitto, Tòfol, Max y Limón, quienes se dejaron querer por las decenas de palmesanos que se detuvieron a admirarlos a lo largo de la mañana.