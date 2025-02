Miguel Martín, de sa Pobla al séptimo país menos visitado del mundo

Tras descubrir por casualidad el pequeño archipiélago de São Tomé y Príncipe en 2012, Miguel Martín decidió mudarse en 2017 junto a su familia para empezar una nueva vida. Entre playas vírgenes, selvas exuberantes y un ritmo de vida tranquilo, ha encontrado el equilibrio entre emprender con éxito y disfrutar de la simplicidad. Hoy, además de ejercer como Cónsul Honorario de España en São Tomé, dirige varios proyectos que no solo impulsan el turismo sostenible, sino que también mejoran la vida de la comunidad local.

¿Qué le llevó a mudarte desde Mallorca hasta São Tomé?

Como suele pasar con muchas cosas buenas en la vida, fue por casualidad. En 2012 vivía en Guinea Ecuatorial por trabajo, y en una escapada descubrí São Tomé, un país del que jamás había oído hablar. Desde ese momento, cada vez que podía, volvía a visitarlo. En 2014 viajé con quien hoy es mi mujer, y para ella también fue amor a primera vista. Desde entonces, soñamos con la idea de vivir allí algún día. Finalmente, en 2017, cuando nuestra etapa en Guinea llegó a su fin, decidimos mudarnos a São Tomé. Metimos todo en un contenedor y empezamos de cero.

¿Qué le sorprendió más del país al llegar?

No podría quedarme con una sola cosa. Me impactaron la amabilidad de la gente, la comida, las playas salvajes y la exuberante naturaleza. Es algo que contrasta mucho con las playas de Mallorca, donde apenas hay espacio para poner la toalla. En São Tomé, sientes una conexión única con el entorno, similar a lo que sentimos los mallorquines con nuestra Serra de Tramuntana.

¿Cómo describiría la vida cotidiana en São Tomé en comparación con Mallorca?

La vida aquí es mucho más tranquila; el lema del país, Leve-Leve (poco a poco), lo define todo. Es ideal para vivir en familia, ya que todo está cerca y es fácil conciliar el trabajo con la vida personal. Aquí desayunamos, comemos y cenamos juntos todos los días, y los niños pasan más tiempo al aire libre que frente a una pantalla. Aunque São Tomé tiene carencias propias de un país en desarrollo, también ofrece una simplicidad que recuerda a la Mallorca de hace 50 años, libre de consumismo y con fines de semana dedicados a la naturaleza o a disfrutar de sus playas vírgenes.

¿Qué perfil tienen los turistas que visitan São Tomé y qué experiencias buscan?

São Tomé atrae a personas con mentalidad abierta, curiosas por descubrir realidades distintas. Tenemos desde turistas que llegan vestidos como Indiana Jones hasta jubilados que buscan experiencias nuevas. Aunque muchos vienen atraídos por las playas y la naturaleza, descubren mucho más: una gastronomía exquisita, chocolate y café únicos, una hospitalidad inigualable y una cultura llena de contrastes y colores.

¿Qué papel juega su negocio en la experiencia de los visitantes?

Nos esforzamos por hacer que cada turista se sienta bienvenido y especial desde el primer momento. Diseñamos experiencias personalizadas: organizamos excursiones, reservamos hoteles, tours, restaurantes, y estamos disponibles las 24 horas para cualquier necesidad. Queremos que solo se preocupen de disfrutar del país, desde la puntual recogida en el aeropuerto hasta el más mínimo detalle de su estancia.

¿Cómo contribuye el turismo al desarrollo local de São Tomé?

El turismo se ha convertido en un motor económico clave para el país. Lo que me encanta es que aquí el desarrollo turístico se realiza de forma sostenible, con hoteles pequeños e integrados en el entorno, lo que mantiene la esencia virgen de las islas. Es algo que en Mallorca, por desgracia, hemos perdido debido a la masificación.

¿Qué valora más de vivir y trabajar en São Tomé?

La posibilidad de crecer personal y profesionalmente mientras disfruto de mi familia en un entorno natural. Aquí siento que mis hijas tienen una infancia parecida a la mía en Sa Pobla, rodeadas de libertad, naturaleza y lejos del consumismo. Es un lugar lleno de retos, pero también de oportunidades.

Un equipo de fútbol de fútbol de São Tomé formado por niños junto al mallorquín Miguel Martín.

¿Cómo ha cambiado esta experiencia su visión del mundo y del emprendimiento?

Vivir en África durante 15 años me ha enseñado a no dar nada por sentado y a afrontar la incertidumbre como parte de la vida. Como emprendedor, he aprendido que es posible generar impacto positivo en las comunidades, ya sea formando a personas o creando proyectos que realmente mejoran su calidad de vida. Aquí siento que lo que hacemos importa.

Sobre estas líneas, Miguel Martín, Bruno Seng, Patricia Moreno, Bruno Varela y Álex Chamorro. Arriba a la derecha, Martín junto a su mujer e hijas.

¿Tiene nuevos proyectos en mente?

Siempre estoy pensando en nuevas ideas. Actualmente, además de dirigir mi empresa de ingeniería y la agencia Privilege Tours, gestionamos con mi mujer la Fundación Filhos de São Tomé e Príncipe, colaboramos con la Fundación Real Madrid en programas educativos para niños, y organizamos la maratón internacional de São Tomé, 100% solidaria.

También estamos desarrollando Roulotte Beach, un hotel boutique en caravanas restauradas, inspirado en la América vintage de los años 50. Queremos que cuando un mallorquín nos visite, note de alguna forma ese toque turístico de nuestra tierra.

Martín junto a Ramón Molina, cónsul de España en Gabón.

¿Qué echa de menos de Mallorca?

A mi familia, a mis amigos, y las pequeñas cosas de mi tierra, como un plat de frit de porc o las panades de sípia de mi madre. Aunque hace 20 años que me fui, cada vez que vuelvo a sa Pobla y veo a mi gente, siento que vuelvo a mis raíces. Como en Mallorca, no hay ningún sitio.

Miguel Martín exhibe un ejemplar de Ultima Hora.

¿Existe algún tipo de similitud entre São Tomé y Mallorca?

Ambas comparten ese carácter isleño: un sentido de pertenencia y cierta tranquilidad. Aunque aquí la gente es más abierta, también valoran mucho el «quedar bien». A pesar de las diferencias, hay algo en estas islas que me recuerda siempre a casa.

¿Qué mensaje mandaría a los mallorquines que quieran visitar São Tomé?

Que no se lo piensen. Es un paraíso poco masificado que aún conserva su esencia virgen. Ojalá nunca pierda esa autenticidad, pero por si acaso, mejor visitarlo cuanto antes.

¿Cómo definiría su experiencia?

Me siento un privilegiado. No voy a decir que ha sido fácil, porque nada que valga la pena lo es, pero este país me ha permitido crecer y aportar algo positivo a su gente. El caos que a veces reina aquí es también lo que me reta a dar siempre lo mejor de mí.

¿Algún consejo para quienes quieran emprender fuera de España?

Que se atrevan. Nunca te sientes lo suficientemente preparado, pero si esperas, nunca lo harás. Emprender fuera de España me ha hecho crecer como persona y valorar aún más lo que significa venir de un lugar tan especial como Sa Pobla.