«El humor le quita hierro a todo»

Sus videos golpean a la sociedad donde más duele. Analizan situaciones cotidianas que dejan un poso reflexivo. Un poso que apela, como quien no quiere la cosa, a la mediocridad del individuo. Y es que, aunque leamos a Nietzsche, escuchemos la quinta de Beethoven y presumamos de la filmografía de Truffaut, en el fondo todos somos un poco mediocres. Y esa ramplonería es la diana a la que apunta la comicidad de Pantomima Full. CEW Producciones & Managment lleva este sábado a Trui Teatre (20.00) el humor ‘canallita’ del dúo formado por Rober Bodegas y Alberto Casado, a quien sometemos a nuestro cuestionario.

Las temáticas, las interpretaciones, las dobles lecturas… ¿cuál es el secreto de sus vídeos?

—Creo que el hecho de que en ellos identificas a tu amigo, novia, vecino o compañero del curro. El personaje suena familiar.

En sus vídeos se desliza la idea de que, en el fondo, todos somos un poco mediocres...

—Sí, eso se debe a la época en la que vivimos actualmente donde todos queremos ser especiales y la visión de los videos te baja de las nubes, porque el mayor flipao’ del mundo es también un poco random.

Televisión y plataformas exigen un humor más conservador, pero imagino que en directo se pueden desmelenar más…

—Sí, pero la verdad es que en los contenidos que hacemos para para internet tampoco nos cortamos. Aunque es verdad que el directo te da la posibilidad a la hora de extenderte más, porque hay personajes que en directo se prestan a ser desarrollados durante diez minutos y en el video los tenemos que tratar más de una manera más breve.

¿La calle es el mejor semillero de ideas?

—Sí, y también el rollo de estar al día, relacionarte. Como cómico, si vives aislado y te juntas con el mismo tipo de gente pierdes la perspectiva, dejas de estar atento a las cosas, a las modas, a la cultura.

¿Cómo gestionan su repercusión en redes, en concreto la de los haters?

—La verdad es que no suelo mirar los comentarios, al comienzo cuando era más joven y no estaba acostumbrado a la exposición llevaba peor lo de los haters, pero ahora no le doy ninguna importancia, forma parte de la exposición mediática.

¿El elogio debilita?

—Hay que ir con cuidado, el elogio te hace sentir el mejor. De vez en cuando mola leer comentarios positivos, pero que no vaya más allá, no hay que fliparse porque entonces dejas de currarte las cosas.

¿Con una sociedad que cada vez tiene la piel más fina y unas redes sociales que están a la que salta ¿el humor se ha convertido en un trabajo de riesgo?

—No. Hubo una época hace cuatro o cinco años en la que la ofensa, la polémica y la cancelación estaban de moda, pero ahora tengo la sensación de que se ha calmado un poco la cosa.

¿Cree que el cómico tiene la obligación de pasarse de la raya en beneficio del público?

—Depende el tipo de comedia que hagas. Creo que más bien tienes la obligación de sorprender y de aportar algo nuevo. En nuestro caso, si lo llevas a los videos, si nos acomodamos y dejamos de sorprender el público se acabaría cansando de nosotros.

¿Quisiera saber como se aburre alguien que se ha especializado en divertir, y si encuentra algún placer en el arte de no hacer nada?

—Me encanta no hacer nada, y esas tardes de domingo sin ningún plan, sin ninguna obligación, en las que te estas una hora para elegir una película.

‘En esta sociedad en la que siempre ganan los malos’, como apuntaba lacónicamente Ricky Gervais, ¿el humor nos hará libres?

—Creo que el humor está bien para reirse de ciertos temas que de afrontarlos seriamente serían duros. El humor le quita hierro a todo.

¿Es más probable que dos políticos se rían de un mismo chiste o que se pongan de acuerdo en algo?

—Es más probable que se rían de lo mismo. Me da la sensación que de todas las polémicas que hay en el Congreso luego se cachondean en la cafetería.

¿Es peor quedarse sin ideas o sin trabajo?

—En mi trabajo si te quedas sin ideas estás jodido porque te quedas sin curro.

Actualmente se desempeña en varios trabajos a la vez, ¿la hiperactividad aviva la creatividad?

—Creo que no. Llevo mil cosas y estoy obligado a cumplir con cada trabajo, pero creo que para la creatividad es bueno parar, irte de vacaciones. Cuando vuelves se te ocurren más cosas. Sin duda a la creatividad le va bien el relax.

¿En Estados Unidos hay humoristas que pretenden orientar el voto político, ¿es ingenuo pensar que un chiste conseguirá que la gente no vote a la ultraderecha?

—Creo que es difícil cambiar el resultado de unas elecciones con un chiste, pero también creo que el humor puede ser reflexivo, y a mucha gente que conecta contigo le puede abrir los ojos.