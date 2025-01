Esta semana se ha viralizado en redes una joven polaca por su increíble parecido con la infanta Sofía. Se trata de Liara, una influencer que acumula cerca de 30.000 seguidores en TikTok y que ya ha sido ‘bautizada’ en redes como la doble oficial de la infanta.

Sin duda, la joven Liara tiene un gran parecido físico a Sofía, por lo que muchos no han tardado en asegurar que no sabrían distinguir quién es quién sin ningún tipo de ayuda. En algunos posts subidos por la tiktoker, se pueden ver varios comentarios de usuarios bromeando por la similitud entre las dos, señalando que incluso Liara podría ser una descendiente del rey emérito Juan Carlos I.

Ante el revuelo ocasionado, la joven ha aclarado en una publicación suya de TikTok que no es la infanta Sofía. «¡Me parezco un poco a ella pero no soy ella!». Pese a poner este mensaje para aclarar la situación, no ha logrado convencer a varios usuarios que la continúan confundiendo con Sofía.