Ha llegado el gran día. Esta noche ya de madrugada la cantante mallorquina Daniela Blasco sabrá si podrá defender su canción ‘Uh nana’ en la final del Benidorm Fest y, quien sabe, representar a España en el festival de Eurovisión que se celebrará el próximo mes de mayo en Basilea, Suiza. Quien quiera saber si Blasco, natural de Portals y con una dilatada carrera como bailarina, podrá pasar a la fase final para medirse con siete concursantes más optar a ser la primera cantante solista de la Isla en representar a España en el festival de la canción tendrá que sintonizar La 1 española a partir de las 22.50 horas.

Ayer, Blasco y los otros 15 concursantes del Benidorm Fest participaron en una rueda de prensa que sirvió como pistoletazo de salida a un evento que se ha consolidado entre el público en los últimos años con la irrupción de este formato previo.

La artista de tan solo 19 años tendrá que competir en la primera semifinal con artistas ya consagrados como Sonia y Selena y otros emergentes como Kuve, Lucas Bun o La Chispa. Y lo hará en último lugar cerrando el abanico de actuaciones con un show potente y efectivo.

En una entrevista reciente con este periódico la artista confesó en referencia a su participación en la cuarta edición del Benidorm Fest que «lo llevo con bastante presión, la verdad. Estoy un poco nerviosa pero también muy feliz porque es una oportunidad impresionante y un sueño que quiero vivir con mucha euforia y mucha felicidad para disfrutar del momento al máximo».

Eurofan

Daniela no estará sola en Benidorm ya que, además de su equipo y su madre, un pequeño grupo de mallorquines se han desplazado hasta Alicante para apoyar a la joven. Miguel Romero, miembro de la Ofeb (Organización de fans del festival de Eurovisión y Benidorm Fest) no perderá detalle del ‘show’ desde el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. Aunque la asociación no apoya a ninguna candidatura, Romero afirma a título personal que «estamos a tope con Daniela. Ya es hora que alguien de la Isla represente a España en Eurovisión. La canción es lo que Europa pide: algo movido, que se entiende y que sabemos que gusta. Además, ella puede aportar algo diferente que es el tema del baile» y añade que «Europa espera de España latineo, baile y fiesta es un pack con la que podemos defender».

Volviendo al Beniform Fest el fan concluyendo apuntando que «tenemos que esperar la puesta en escena y la interpretación de los demás concursantes pero a nivel de escuchas es ‘Uh nana’ lo que se pone hoy en las fiestas de aquí. La gente lo baila a tope».

Mallorquines y 'eurofans' desplazados a Benidorm.

Como curiosidad, Balears es, con una veintena, la tercera comunidad autónoma con más miembros en la Ofeb. Por primera vez, la entidad organiza varias actividades durante el evento.