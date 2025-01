Sandro Fantini, uno de los supervivientes de los Musical Mallorca, nos habla del histórico festival 50 años después

El próximo mes de abril se cumplirá el 50 aniversario del Musical Mallorca, concretamente del primero, pues se celebraron tres más, 1976, 1977 y 1978. Fue un festival de música que puso a la isla en el mapamundi de la música y, por ende, en el de la promoción turística, ya que, aparte de ser transmitido por Televisión Española, a partir de la segunda edición se vio, también en directo, en numerosos países de la OTI, ya que esta organización, en dicho año (1976) celebró la reunión anual de directores de televisiones pertenecientes al grupo, en Palma, las cuales, a través de TVE, lo retrasmitieron a sus países.

Sandro Fantini es uno de los supervivientes de aquellos Musical Mallorca, en el que desempeñó la función de coordinador técnico musical, encargándose de todo lo que fuera coordinar las conexiones, así como de las acreditaciones a los medios, tanto locales como nacionales y extranjeros, jugando un papel muy importante en la organización del mismo, sobre todo en la selección de los artistas participantes y temas a cantar por estos, Pedro Vidal, José Luis Uribarri y Augusto Alguero. «Luego estaba lo que diríamos organización del Musical -nos aclara Sandro-, la cual corría a cargo del Fomento de Turismo de Mallorca, hoteleros, Iberia y del Ministerio de Información y Turismo, liderado por Manuel Fraga Iribarne».

Tenemos entendido que el próximo día, 18 de los corrientes, en el castillo de San Carlos, vas a dar una conferencia sobre el Musical Mallorca, y la repercusión que tuvo…

-No es una conferencia, sino un coloquio, que ha organizado la Associació Balear d’Amics de les Bandes Sonores, al que seguirá otro acto el día 24, a las 19,30 horas, en el Conservatorio, en el que la banda de municipal de Palma ofrecerá un concierto en el que sonarán bandas sonoras de películas compuestas por directores que asistieron a dicho Musical Mallorca.

¿Cómo surgió el Musical Mallorca?

-Antes que el Musical Mallorca se celebraron en Palma siete ediciones del Festival de la Canción de Mallorca, en los que se presentaron canciones en las que Mallorca tuviera protagonismo. Fue un éxito, pero la última edición, que tuvo lugar en 1970, no tuvo mucha repercusión, y no por la calidad de los temas, sino porque fue retrasmitida en blanco y negro, a través de la segunda cadena. Poco después, se produjo un accidente de aviación en el cielo de Nantes (Francia) a causa de un choque en el aire entre un avión de Spantax y otro, de Iberia, en el cual volaban miembros del Fomento, que murieron. Tiempo después de este accidente, el recién nombrado presidente de esta institución, Toni Garau, propuso en junta hacer algo en memoria de sus compañeros desaparecidos , y de ahí salió la idea del Musical Mallorca, un festival musical, según propuso Pedro Vidal, ya fallecido, que constaría de dos partes: competición y muestra. En primer día sería unos 20 cantantes compitiendo con sus canciones , de los cuales se seleccionarían la mitad. El segundo día tendría lugar lo que se denominó Muestra de la canción, en el que participarían cantantes famosos, nacionales y extranjeros, que cantarían dos temas, uno ya conocido y otro que estrenarían en esa gala. Y en el tercero se celebraría la final de la parte competitiva. Luego se invitaba a una serie de actores, también nacionales y extranjeros, muchos de ellos de gran renombre, para que asistieran a las galas y así ponerles color.

-¿Cómo se conseguían esos cantantes?

-Pedro Vidal, Uribarri y Augusto Alguero se ponían en contacto con casas de discos, representantes y cantantes. Luego, tras el éxito conseguido en el primero con gran resonancia a nivel mundial, fueron muchos los que quisieron participar. Y es que el Musical Mallorca se convirtió en un gran escaparate musical.

-¿Recuerdas que cantantes participaron…?

-¡Uf! De memoria no es fácil recordarlos a todos y más habiendo sido cuatro los Musicales, pero… Entre los cantantes estaban John Gabilou, que ganó el primer Musical, Helmut Zacharías, Mía Martini, Morris Albert, The Les Humphries singers, Dimitri, Cecilia, Julio Iglesias, que estuvo en todos, Raphael, Mari Trini, Rocío Jurado, Manhattan Transfer, Raffaela Carrá, George Ben, Al Bano y Romina, Camilo Sesto, Paco de Lucía, Mocedades, Los Valldemossa, Humberto Tozzi, Demis Roussos, Felipe Campuzano, Massiel, Peret, Lorenzo Santamaría, Juan Pardo, etc., además de directores de orquesta, como Ray Coniff, Henry Mancini, Astor Piazzola, Waldo de los Ríos, Les Reed, Bert Kaempher, Augusto Alguero (padre e hijo), Augusto Martinelli, Paul Mauriat… Y se me quedan algunos en el tintero….

-¿Y famosos…?

-A costa de dejarme a alguno en el tintero…. Joan Collins, que era muy amiga de Augusto Algueró padre y que asistió a todos, haciendo a veces como de relación es públicas, Mireille Mathieu, Analía Gadé, Robert Stack, Elsa Martinelli, Sandokan, Franco Nero, Sancho Gracia, Richard Jordan, Silvia Kristel (protagonista de Enmanuel), Alberto Sentini, Paul Williams, Concha Velasco, William Conrad, etc.

Lo de traerlos… Sería mucho dinero ¿no?

-Pues no. Porque, salvo el coste de los viajes, estancias, almuerzos, comidas, cenas, y un margen, o extras, para el hotel, que lo abonaba la organización contando con la colaboración de hoteleros, no costaba nada, pues todos venían gratis, además de dispuestos a ir a dónde les indicara el Musical Mallorca. Iban y no porque hubieran firmado un contrato, sino porque se sentían muy a gusto.

¿Dónde iban?

-En primer lugar, asistían a las tres galas, sentándose en el patio de butacas, y luego a cenas y otros actos que organizábamos en restaurantes, salas de fiesta y discotecas como Cerebro, Tagomago, Tito’s...

¿Por cuanto saldría un musical Mallorca?

-Según tengo entendido, el primero costó alrededor de trece millones de pesetas. Pero hay que incluir el apoyo que tuvo por parte de Fomento, hoteleros, Ministerio de Turismo, etc.

¿Y en cuanto a la promoción de Mallorca que supuso el Musical Mallorca, impagable, no?

-Imagínese. Por una parte, y como ya he dicho, al celebrarse el congreso de la OTI en Palma durante el segundo Musical, las cadenas de televisión que integran dicha organización, entre ellas dos norteamericanas de habla española, pudieron transmitirlo en directo. Desde Palma. Sonando el nombre de Palma y de Mallorca en todos esos países. Por otra, muchas canciones que triunfaron se conocieron y cantaron en todo el mundo. Por otra, Manhattan Transfers, muy desconocidos en Europa, pero que a raíz del tema que cantaron en el Musical Mallorca, Cuéntame, se dieron a conocer en todo el mundo… ¡Ah!, bueno… En cuanto a promoción de la isla, debo de añadir otra cosa: la FIDOF, o federación internacional de festivales de música, en cuatro años sucesivos, declaró al Musical Mallorca como el mejor festival de música ligera del mundo.

¿Y por qué terminó?

-Eso nos lo hubiera podido contar Pedro Vidal, que seguro que lo sabía… Yo creo que fue porque en el año 1978, coincidiendo con el cuarto Musical Mallorca, se celebraron las primeras elecciones democráticas, a partir de las cuales todo cambió, y entre ese todo… Pues igual se hubiera propuesto que el Musical tuviera una representación política, lo cual, a la hora de decidir algo, lleva consigo un protocolo, que como tal, retrasa las decisiones. Por ejemplo, muchas cosas, sobre todo imprevisto, se hacían o se dejaban de hacer tras una pequeña reunión de los organizadores, cosa que con políticos de por medio, no se puede hacer sino se hace antes un informe, o se reúne el comité, vota, etc... Y en un Musical de estas características, a veces hay que tomar decisiones con mucha rapidez.

Eso quiere decir que hoy, montar un Musical de la envergadura del de los años 70 no sería fácil ¿no?

-Sería muy complicado, sobre todo si lo montas a través subvenciones oficiales, y más, cuando hoy, un evento de esa magnitud, costaría mucho dinero, y… Pues que igual que no todos los partidos estarían de acuerdo, o querrían tener su protagonismo, o que sus decisiones, al tenerse que tomar en junta, necesitarían tiempo para aprobarse y ponerlas en marcha, y… Pues que sí, que sería complicado.

Tenemos entendido que ha recopilado en tres publicaciones, muy visuales, puesto que en ellas predominan las fotografías sobre los textos, en los que recopila tres temas que mucho tuvieron que ver en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, entre ellas los cuatro Musicales Mallorca...

-Sí. Uno es referente al Musical Mallorca en sus cuatro ediciones, el otro es un compendio de músicos (solistas y grupos) de aquellos años, y el otro es sobre discotecas y salas de fiesta de aquellas dos décadas, algunas de las cuales siguen existiendo hoy. En el del Musical Mallorca, más gráfica que literariamente, resumo lo que aconteció en ellos y cito los cantantes que participaron, igual que los famosos que asistieron. Es mi pequeña aportación en lo que a música se refiere de aquellos años.