Elfos, regalos, miles de luces, un buzón para las cartas... La casa navideña más iluminada no está ni en Dyker Heights, el barrio más iluminado de Nueva York, ni en Vigo, este año la podemos encontrar en Mallorca. Una usuaria de TikTok ha compartido un vídeo en su red social en el que muestra la casa más iluminada de estas fiestas. Está en Can Picafort y no le falta ningún detalle.