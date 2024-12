Si cualquiera de las fotos que ilustran este reportaje las muestra uno preguntando dónde han sido tomadas, poco dirán que en Corea, casas protegidas construidas por Franco, algo que tendría que dar que pensar a los políticos, que desde entonces, pocas o ninguna, han sido las viviendas de protección oficial construidas. Pues sí. Son de Corea. O más exactamente, han sido tomadas en uno de los bloques de viviendas de Corea, concretamente uno de la calle Juan de Austria, esquina con General Riera, imágenes que pueden contemplarse desde la acera de esta vía.

En Mallorca, desde hace 20 años

Como pueden apreciar en ellas, la terraza ha sido engalanada con los elementos que tienen que ver con la Navidad, como Papá Noel, árbol navideño, lazos, plantas decoradas con estrellas, bolas, etcétera, todo sobre una moqueta de color verde. Los autores de tal decoración han sido Simona y su esposo Adrián Baduba, rumanos de Turnu-Maguerele, emigrados a Mallorca hace 20 años, padres de dos hijos, que han contado con la colaboración de su vecina del primer piso, Carmen García, y con el correspondiente permiso solicitado a la comunidad del citado bloque.

Adrián colocando a Papá Noel.

«Empecé poniendo plantas, y como se acerca la Navidad, me dije que por qué no darle a la terraza un ambiente navideño. Así que consulté con mi vecina, a la que le pareció muy bien la idea, luego pedimos permiso a la comunidad y… Pues que, poco a poco, hemos ido añadiendo adornos y más plantas y he ahí el resultado. Aparte –añade Carmen– esta decoración da vida al bloque». ¡Y vaya que si se la da!, pues nada que ver con los otros bloques.

Rumanos ortodoxos

Haber conseguido una decoración navideña, cuando menos atractiva, porque, qué duda cabe que llama la atención de todo el mundo, significa dos cosas: que incluso en Corea, si uno se lo propone, es posible lo bello, y quemuchos de los inmigrantes que han llegado en los últimos tiempos a la Isla, son buena gente, además de haber sabido integrarse, como han hecho ellos, los Baduba, rumanos ortodoxos, que no solo se suman a la fiesta navideña tradicional, sino que, encima, aportan su granito de arena con esta decoración, que además da vida al entorno. «Sí, porque veo que mucha gente cruza la calle para ver qué hemos hecho aquí. Y cuando lo ven, se quedan un rato, señal de que les llama la atención», dice, lo cual corroboramos, pues nosotros fuimos una de esas personas que cruzaron la calle para ver esta decoración.

Y ahora, palmeras

«Para más adelante, si me lo permiten –Simona mira a Carmen, que asiente al escucharla–, me gustaría colocar en este patio varias palmeras. Sí, en verano, con palmeras, quedaría muy bonito. Al menos distinto a cómo es». Pues adelante, porque si la Navidad ha trasformado para bien el patio del bloque, las palmeras en él, y más en verano, pueden quedar muy bien. «Eso sí –apunta Simona–, si me decido, que creo que sí, tendré que contar antes con el permiso de la comunidad».

Dieguito precisa de nuestra ayuda: nació con atrofia muscular espinal tipo II.

Monólogo solidario

Este viernes, 13 de diciembre, en el Rívoli Comedy (Sala Rívoli), está programado un monólogo solidario a favor de Dieguito, hijo de mamá mallorquina, nacido hace año y medio, con un problema: desde que prácticamente llegó a este mundo, se le están muriendo sus neuronas motoras, por lo que precisa de un medicamento, Zolgensma, que ponga freno a esta enfermedad, llamada AME (atrofia muscular espinal, tipo II), además de seguir un tratamiento un tanto especial.

Como la mamá de Dieguito no dispone de medios económicos suficientes para hacer frente a este grave problema físico que padece su hijo, ha decidido recurrir a la solidaridad, al buen corazón de la gente, organizando para este viernes 13 por la noche, a las 22 horas, un monólogo solidario, además de muy divertido, a cargo de Juma Fernández, Santi Liébana, Carlitos Alcover, Fer Castro y Alejandra Crai.

Que asistamos muchos a este monólogo solidario será bueno para Dieguito, ya que se obtendrá más dinero para su causa. A los rezagados les recordamos que las entradas se pueden adquirir a través de rivolicomedy. Monólogo solidario es un espectáculo de cerca hora y media de duración, recomendado para mayores de 16 años.