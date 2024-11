Damián Prohens Bisbal, de Campos, divorciado, tres hijos, persona muy abierta y divertida ha intentado por segunda vez encontrar pareja en Firts Date. Y para allá que se fue. Por segunda vez. Y si en la primera, ya, de entrada, no hubo feeling, en esta segunda, sí lo hubo, por lo que hubo segunda cita con Àngels, que también vive en Mallorca.

Este miércoles, cuando hablamos con él, le preguntamos si siguen… «Como pareja, no, sí como amigos», nos dijo, y como nos dio la sensación de que no quería extenderse más en lo de porqué ya no siguen juntos, no se lo preguntamos. Pero está claro que Damián, no solo sigue soltero, sino que continúa buscando la mujer que se convierta en su compañera de por vida. «Porque si no ha sido a la segunda –se ríe–, seguro que será a la tercera».

Ni que decir tiene, al menos por lo que vimos en la tele, que la cena fue de lo más distendida y agradable. E incluso, en según qué momentos, divertida. Y para que no faltara de nada, estuvieron en la habitación, aislados de los demás, donde se marcaron un baile. Eso ocurrió después de los postres, en que hubo sorpresa. Sí, porque Damián, nada más llegar al bar –primera parada de los concursantes– le dijo a Sobera que era su cumpleaños, o que iba a ser, y… Pues que a los postres, llegaron las tres camareras dejando sobre la mesa, frente a él, una pequeña tartita con una vela. Damián, que no se lo esperaba, se sorprendió muy gratamente, y oyendo los aplausos que llegaban de las otras mesas, se levantó y saludó a los comensales, dándoles las gracias. Y es que no fue para menos.

Imagen de esta segunda cita en First Dates.

Ya, una vez en la Isla, le preguntamos que qué opinan sus hijos de que «vayas a la tele en busca de pareja». «Pues que les parece muy bien, y encima me animan a que siga yendo. Y como a mí me gusta la tele, y en ese programa tienes la posibilidad de encontrar pareja, pues voy. Ya digo, si no ha sido a la segunda, seguro que será a la tercera. Porque lo que si tengo claro es que por mí no va a quedar».

También sabemos que ha estado en los tres Ferstdeits que se han celebrado en Mallorca, concretamente en restaurantes de Muro, Inca y Santa Maria, en los que tampoco ha encontrado pareja. «Pese a ello, si hacen un cuarto, ahí estaré. ¡Faltaría más!».

Cuenta también que de vez en cuando sale a la discoteca, «y aunque no soy un asiduo a ella, si voy es más por divertirme, por pasar un rato bien, que por ligar…». Pero si llegara ese ligue, bienvenido sería, ¿no?, le preguntamos. «Por supuesto que sí», respondió sin titubear.

En cuanto a cómo ha de ser la mujer que le robe su corazón, sin apenas pensárselo –señal que la tiene más que definida–, nos dice: «Pues el prototipo de la mujer que a mí me gusta es que sea atractiva, simpática, de carácter muy abierto, comunicativa y, sobre todo, divertida. Tampoco es pedir nada del otro mundo y… Pues como sé que esta mujer existe, y que algún día la encontraré, miraré si en un tercer Firts Date doy con ella».

Inca con Valencia

Queremos recordar que, en el Hotel Artmadams, desde este miércoles, comenzó la subasta de obras de arte de artistas mallorquines, a beneficio de los damnificados por la DANA de Valencia y Albacete. Como bien nos contó Patricia Chinchilla, parte importante del engranaje de esta subasta –las otras tres personas son Jaime de España, y su esposa, Lluc, y el también pintor, Max Cartrell–, ayer y hoy, entre las 9 horas y las 21.30 horas, los interesados en las obras, que estarán expuestas en la Art Gallery, la galería de dicho hotel, no solo podrán verlas, sino que, además, pueden hacer lo que se denomina una puja silenciosa, es decir, si un cuadro le gusta puede dejar por escrito, junto a su nombre, la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar por él. El día de la subasta –mañana, viernes–, dicho cuadro, junto al resto de obras, entre las que puede haber otros por los que también han pujado silenciosamente, serán subastadas, esta vez a mano alzada. En el caso de que alguien puje más por lo que haya pujado cualquiera en los días de puja silenciosa, se lo llevará.

Recordaremos que la cantidad de dinero que se consiga a través de la subasta, sea silenciosa, sea mano alzada, será entregada a Caritas, de Valencia, para que lo distribuya entre los damnificados.

¿Qué cómo tiene que hacer la personas para llevarse la obra? Pues, de dos modos. O bien abonando la cantidad pujada una vez que la subasta se haya efectuado, o bien ingresando la cantidad por la que ha ganado la puja en la cuenta corriente de Caritas que le facilitarán, y presentado el justificante de dicho ingreso en el momento que vaya a retirar la obra.