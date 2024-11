En una de estas tardes lluviosas que hemos sufrido, nos dimos una vuelta por la calle General Ricardo Ortega, de Palma -concretamente, el vistazo lo echamos en la parte no rehabilitada por Hila, es decir, al tramo comprendido entre Joan Alcover y Manuel Azaña-, y lo hicimos, más que nada, para ver cómo estaba en un día de lluvia. Que nos lo imaginábamos…Y no nos equivocamos, ya que, como suponíamos, sus aceras, ya de por si intransitables, estaban más intransitables si cabe, igual que los alcorques de algunos árboles, levantados casi todos por la fuerza de las raíces, y ya ni les cuento lo de los desagües… Bueno, sí, lo cuento. La mayoría estaban atascados por multitud de desperdicios que terminan sobre ellos, y que las máquinas de EMAYA no han logrado erradicar, lo cual hace que no puedan desaguar la calle, sino todo lo contrario, creaban pequeños riachuelos que trataban de buscar una salida que no hallaban…

Lo que se aprobó en pleno

En una esquina de una calle, vimos como un vecino se agachaba y quitaba todo cuanto cubría la rejilla de una alcantarilla, que una vez limpia de todo lo que no le permitía desaguar, engullía el agua… Y es que las alcantarillas están para eso… Siempre que estén en condiciones, claro, cosa que no ocurre siempre. Y si no, ahí tienen una prueba.

Entonces, visto lo visto, no tuvimos más remedio que echar mano de hemeroteca, y remontarnos al 20 de marzo de este año, para asegurarnos de que el Ajuntament de Palma, en el pleno municipal, aprobó el día anterior a esta fecha el proyecto de ejecución para la rehabilitación de la calle General Ricardo Ortega entre los tramos Joan Alcover y Manuel Azaña, una actuación por un coste de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Dicha rehabilitación incluye la ampliación de las aceras, así como la renovación de los pavimentos, además de ordenar los aparcamientos, instalar una red de drenaje sostenible, renovar el sistema de alumbrado, reposición de arbolado, instalación de bancos, prolongación del carril bici…

Demasiado tiempo, ¿no?

Pues bien, desde entonces a hoy han transcurrido siete meses largos, o si lo prefieren, ha pasado la primavera, el verano y medio otoño, y de lo dicho no se ha hecho nada. Al revés, todo lo que estaba mal, que es casi todo, ha empeorado. Por eso, algunos vecinos empiezan a estar hartitos de promesas incumplidas -pues siete meses dan para haber hecho algo-, o lo que es lo mismo, no haber hecho nada hasta la fecha. ¿Que lo van a hacer… ? ¡Pues claro que lo harán!, se han comprometido a ello, pero... ¿Cuándo?

Por eso, ya le digo, senyor batle, que en esa calle tiene usted a bastante gente desencantada.

El 16 de octubre de 2015 fue la última vez que hablamos con Cati. Nos dijo que tenía muchas dificultades para acordarse las cosas, por lo que dejaba Risoterapia.

Fue una gran mujer

A Cati Escandell la conocimos hace bastantes años. Y a decir verdad, desde el primer momento que la tratamos, nos llamó la atención su forma de ser. Siempre sonriente, a veces a carcajada limpia… Ella dedicaba parte de su tiempo a hacer reír a la gente a través del Club de la Risa, aplicando lo que se denomina risoterapia. Y es que, igual con estos simples datos, muchos de los que lean esto, sabrán enseguida de quién estoy hablando. Es más, puede que algunos se hayan reído, incluso carcajeado, con ella. Porque, repito, lo suyo era eso, hacer reír a la gente, y no reír por reír, sino porque, según contaba, reír es pura terapia, es bueno para todos, y lo es tanto para el cuerpo como para el alma. «¿Sabes cuántos músculos de tú cuerpo mueves cuando te ríes a carcajadas? -me preguntaba a veces-. ¡436! Más del doble de los que tiene el cuerpo humano, que son poco más de 600. Y eso beneficia, ¡y mucho!».

Cati padecía Alzheimer desde 2015. «Ella, al principio, decía que no se sentía bien porque el oxígeno no le llegaba a la cabeza. Trataba de disimular, ¿sabe…? Incluso cogía el coche… -sigue contándonos Rainer-… ¿Qué cómo se ha ido…? En paz, aunque durante un tiempo sufrió bastante».

El viernes 16 de octubre de 2015, la entrevistamos ,y publicamos al día siguiente, en esta página, la conversación que mantuvimos. Entre otras cosas, nos dijo que había sido azafata de vuelo, y que un mal día sufrió un ictus cerebral, por lo que tuvo que dejar de volar. «Cuando me recuperé, me destinaron a trabajos de tierra hasta que tuve otro ictus, por lo que tuve que irme a casa. Entonces, a raíz de conocer al doctor Madan Kataria, considerado como el guru de la risa, puesto que curaba a través de ella... Pues que probé y... Sí, gracias a la risa volví a ser persona».

Un duro proceso

Más tarde, nos aseguró que «cada vez tengo más dificultad para acordarme de cosas», por ello nos anunció que «el próximo miércoles reuniré a los amigos para decirles que dejo la Risoterapia». También nos dijo «que hay días que me pongo a buscar cosas en casa que no encuentro... Y es que, realmente, no sé qué busco. Por eso me pierdo entre musarañas». Y añadía que «la otra tarde me perdí en el jardín de mi casa, que tendrá unos mil metros cuadrados. Estuve en él, perdida entre plantas y árboles, no se cuántas horas sin saber que hacía y por qué estaba allí». «¿Que si tengo miedo a perder por completo la memoria?», se preguntaba entonces, «pues sí, y me sabe mal, sobre todo por mi familia, y... de verdad, no se cuándo nos volveremos a ver», me dijo a modo de despedida...». Que lo fue, pues ya no la volví a ver, aunque muchas veces pensé en ella... Hasta que anteayer, Reiner, su marido durante 39 años, me sacó de dudas. «Se fue en paz… Al final no conocía a nadie. Sin embargo, cuando iba a verla le decía lo que le decía siempre: ¡Hola mi amor…!, a la vez que, como siempre, cogía sus manos entre las mías y se las apretaba. Y también como siempre, cuando me despedía, le daba tres besos… Ella no decía nada, pero yo notaba que sentía algo».

Antes de colgar, me dijo que Cati, casi a punto de sumergirse en lo más profundo del Alzheimer, alcanzó uno de sus sueños: conocer personalmente al Dúo Dinámico, hablar con los dos… Había estado con ellos alguna vez, en el avión, cuándo ella era azafata y ellos estaban de gira… Pero ella quería conocerlos personalmente … Así que en una actuación que tuvieron en el Auditórium, con una amiga asistió a la gala, y una vez finalizada, pasó a los camerinos, como una fan más, a conocerlos… Era un sueño que quería hacer realidad y que lo consiguió. Y fue muy feliz por ello». Cati descansa en paz. ¡Ah! Y en el cielo crea un Club de la Risa… Bueno, seguro que ya lo has creado.