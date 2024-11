Movember es un movimiento que nació en Australia en noviembre de 2003 cuando un grupo de jóvenes tuvo la idea de dejar crecer sus bigotes para apoyar a un amigo enfermo de cáncer de próstata. Desde entonces en España, y concretamente en Mallorca, cada vez son más los hombres que lucen orgullosos su mostacho con el objetivo de dar visibilidad a la causa.

Desde hace nueve años, uno de los hombres más activos en recaudar fondos para los proyectos de investigación del movimiento Movember es el conocido empresario y modelo Moisés Rozalén, quien junto a su mujer, Claudia Luna, dirige La Barbería Haircuts and Wines. Durante todo el mes desarrollan numerosas actividades como la popular caminata que organizan para el próximo domingo, 17 de noviembre, que sale desde uno de sus locales, ubicados en la calle Sant Magí, 45, de Palma.

Como cada año y como hace la organización a nivel internacional buscan a un rostro conocido de nuestra sociedad, con bigote, que dé visibilidad a la causa, nombrándole embajador. Este año, Jesús Gordillo, pivot del Palma Futsal y flamante campeón de la Copa Intercontinental, es quien se muestra orgulloso de colaborar. «No conocía el movimiento hasta que un jugador de baloncesto del Fibwi Basquet me lo contó. Desde entonces no dudo en apoyar la causa». Gordillo se dejó el bigote hace unos años, «tras una lesión en el quinto metatarso. Al finalizar la temporada me operé. Eso fue el 15 de junio de 2022. Tenía bastante barba y me la empecé a recortar hasta dejarme el bigote. Vi que me quedaba bien y desde entonces lo llevo».

Entre risas y anécdotas, Gordillo nos confiesa que «el bigote no me lo toca nadie, ni mi novia, que no tengo». Otro de los rostros conocidos que lleva bigote y está muy involucrado en el movimiento es el exboxeador Félix Soria, actualmente entrenador de boxeo y crossfit. «Lo llevo desde hace tres años, animado por Moisés». Por su parte, Dani Salas, quien dirige el club deportivo Mallorca Trail, comenta que «nunca me he dejado el bigote, y cuando llegue a casa me matan, pero lo hago por el Movember». Durante las próximas semanas se verán muchos bigotes por Mallorca, sobre una gran sonrisa.