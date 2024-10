Símbolo de las revueltas a favor de los derechos civiles de la segunda mitad del siglo XX, Satish Kumar (Rajastán, India, 1936) es uno de los activistas más importantes en defender la bandera (blanca) de causas como el ecologismo, el antirracismo o el pacifismo. Toda una vida de peregrinaje físico y espiritual que ha cristalizado en la fundación del programa de educación holística Schumacher College (centro internacional para estudios de ecología) y de la organización benéfica educativa Resurgence Trust. El próximo sábado 12 de octubre Kumar participará en una jornada en el centro Espai Buit de Palma en el que, además de impartir dos charlas, se llevará a cabo sendas meditaciones y la proyección de su última obra ‘Radical Love’, en la que propone una manera de amar y relacionarse sin odio ni prejuicios.

¿Quién es Satish Kumar? ¿Cuál es su historia de vida?

Cuando tenía nueve años me convertí en un monje jainita. Viví en un monasterio de la India hasta que cumplí los 18. En ese momento inspirado por el mensaje de Mahatma Gandhi decidí renunciar y abandonarlo porque estaba convencido de que la espiritualidad debía llegar al mundo exterior y no quedarse en el monasterio. Me uní al movimiento de los discípulos de Gandhi que, aunque él no ya estaba vivo conviví con ellos durante ocho años. Siguiendo la inspiración de ser un peregrino de la paz dejé la India con un amigo a pie hasta Pakistán, las montañas de Afganistán, el desierto de Irán, Libia, Rusia, Alemania, Francia… llegué a Londres hasta llegar a Washington. Allí conocí a Martin Luther King.

¿Cómo lo recuerda?

Él era como Gandhi, estaba lleno de amor. No tenía ni odio ni miedo hacia la gente blanca. Solo hacia el racismo. Su radicalidad fue muy inspiradora. Piensa que lo mandaron a prisión 29 veces y no desarrolló malos sentimientos hacia nadie. En cuanto a su temperamento, era bastante serio. Decía ‘tenemos que encontrar una manera de vivir en harmonía sin que importe la raza o las nacionalidades’. La humanidad es más importante que los países. Tenía un gran corazón y fue un amigo maravilloso para todos nosotros.

¿Cómo describiría la filosofía del Amor Radical?

Hay dos tipos de amor: el moderado y el radical. El primero consiste en amar a quien te gusta y del que esperas un retorno. Es el amor a tu pareja, a tus amigos, a quien te cae bien, a quien admiras... El segundo implica querer a alguien que no te gusta, que no estás de acuerdo, que no te corresponde o que te trata mal. Es amar sin expectativas y sin condiciones. Poder aceptar a todo el mundo. El amor moderado está bien pero es fácil. Querer sin expectativas es más difícil.

¿Entonces, el amor radical es amor sin ego?

Exacto. Sin ego, sin expectativas y sin juzgar, ni discriminar y aceptar que todo ser humano es bueno aunque haya gente que sean criminales. Todas las circunstancias son difíciles y tenemos que perdonarles con amor para transformarles en vez de castigarles.

¿La mayor demostración de amor es aquél que duele y puede causar consecuencias negativas al que lo ejerce?

El amor radical no es fácil por que implica dificultades a nivel emocional. Pasa por aceptar a todo el mundo, independientemente de su nacionalidad, ideología, raza o diferencia. Todos somos miembros de la misma familia. El amor radical te herirá y te hará sentir incómodo. Tendrás que pasar por dificultades y en muchos momentos no te gustará pero hay que superar esas situaciones porque, aunque en ese momento sufras, más tarde te sentirás bien. Esa es la mayor herramienta.

¿Cuáles son los pasos más importantes que hay que seguir para conseguir la paz y felicidad?

La gente tiene que querer ser feliz.

¿No todo el mundo quiere ser feliz?

Hay gente que no quiere ser feliz realmente. Ellos quieren tener poder, ego, y para ellos eso es mucho más poderoso que la felicidad. Para ser feliz hay que ser amable con los demás. La amabilidad es la clave para ser feliz… La amabilidad y la creación artística. Escribir poesía, cantar, bailar, pintar… cualquier cosa. Los artistas son más necesarios que los políticos.

¿Quiénes son más importantes los artistas o los políticos?

(Alza la voz). Los artistas. Los artistas son más importantes. Por ejemplo, en Suiza los políticos no son importantes. ¿Conoce usted quien es el presidente de Suiza? ¿A qué no? Pero allí hay más buenos artistas, granjeros u otros oficios similares. Para ser feliz debes de tener muchos amigos. Si tienes enemigos no lo serás. Estados Unidos tiene muchos adversarios como Irán o Rusia. No tengas enemigos, sé amable y ten amigos. De esta manera serás feliz.

¿Renunciar a la tecnología móvil es una de las decisiones más radicales que podemos llevar a cabo a nivel individual?

Bueno… yo creo que la tecnología y todos sus dispositivos deberían estar al servicio de la humanidad pero ahora ellos se han convertido en los amo y nosotros en sus esclavos. Deberían ser usados como una herramienta que nosotros podamos manejar. Se han convertido en una especie de droga a la que la gente se ha enganchado en plataformas como Facebook o Instagram y no tienen tiempo para hacer cosas bonitas, por ejemplo, crear arte. Hay gente que puede llegar a desperdiciar toda su vida por no saberla manejar de forma correcta.

¿Cuál ha sido el peor error que ha cometido en su vida?

¡El peor error! Guau! Esa es una gran pregunta! (silencio). Es difícil contestar. Todo en la vida es una lección de la que se puede aprender. No cambiaría nada realmente. Hice lo que debía en cada momento. Elegí ser un monje, elegí dejar el monasterio que fue una buena decisión. No hay ningún error negativo porque solo aprendemos gracias a los errores. Algunas decisiones funcionan y otras no pero lo has hecho. Eso es lo que vale la pena, haberlo hecho. La vida son experiencias, subidas y bajadas. El optimismo es el único camino posible. Todos deberíamos ser optimistas. Para ser un activista no se puede ser negativo ni pesimista. En ese caso te acabarás rindiendo. Hay que llevar a cabo la esperanza activa.