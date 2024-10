Si por una parte está feliz, por otra sigue teniendo la mosca detrás de la oreja. Nos referimos a Jesús Molina, el vecino de Carrer de Manacor, el que tiene pegado al edificio en el que vive un solar okupado que le ha creado numerosos problemas, entre otros, pasar una noche en el calabozo, historia que ya contamos en su momento.

Cosas por hacer

Y está feliz, pero mosqueado; porque si por una parte ya hay fecha oficial para el desahucio del solar okupado –25 de noviembre a las 9 de la mañana; «incluso ya ha sido avisada la Policía Nacional para que esté presente, pues me temo que va a ser un desahucio complicado», nos dice–, por otra, a Jesús le gustaría saber si una vez que se haya ejecutado, «el propietario del solar, Lazaret, de acuerdo a las ordenanzas municipales lo valla y lo cierra con una puerta, porque de lo contrario, al día siguiente –advierte– volverá a ser okupado, lo que significará empezar de nuevo. Y si no lo cierra él, que lo cierre, y lo valle, el Ajuntament, y que luego le pase la factura, como creo que hace en casos similares. Y, aparte de cerrarlo y vallarlo, hay más cosas por hacer: desinfectarlo, pues no se pueden imaginar la cantidad de bichos, cucarachas, mosquitos, etc., que hay en él a causa de la porquería y basura acumulada durante meses... Que también tendrán que llevársela de ahí. Vamos, digo yo… ¡Ah!, bueno… Y tendrá también que podar los árboles que hay en él, pues muchas de sus hojas, al caerse entran en nuestras casas… Aparte que no estará mal que les echen un vistazo, pues vayan a saber en qué estado se encuentran».

En cuanto a eso que piensa que puede ser un desahucio complicado, también nos lo explica: «El okupa, que se casó hace unos días con una chica que está embarazada, cosa que sé porque me vinieron a invitar a la boda, pasa que no me encontraron en mi casa… Pues igual, con la excusa del embarazo de ella se acoge a lo de la vulnerabilidad… Porque esta gente, aparte de lista, esta asesorada y… Pues quién sabe… Igual te salen con esas, con lo de la vulnerabilidad… Aunque para vulnerables, mi mujer y yo, que estamos llenos de picaduras de esas cucarachas y mosquitos, lo cual, imagino, deben de estar también padeciendo los otros vecinos de la finca. Y otra cosa más –apostilla–, además de vallar el solar y cerrarlo con una puerta reglamentaria, el propietario del mismo tiene la obligación de quitar los postes de la luz que hay sobre la acera y meterlos dentro, por detrás del muro que levante, que es dónde han estado siempre. Pasa que hace los sacaron porque iban a edificar, cosa que no han hecho. Por tanto, que los postes vuelvan al lugar dónde han estado siempre, es decir, en el solar, dejando el espacio que ocupan en la vía libre. Y ya puestos, que arreglen la acera, y, repito, que cuándo los desahucien, que vallen enseguida el solar, ya que de lo contrario será okupado de nuevo».

Vecinas y diferentes

Seguimos en el Carrer de Manacor, en el que se han hecho obras de mejora en aceras, pero obras muy desiguales. Sí porque a unos tanto, y otros tan poco, por no decir nada. Obras hechas en época de Hila, por lo que ya va siendo hora de que el actual Ajuntament subsane las deficiencias que hay. Que no son pocas.

En este estado se encuentra la acera del solar okupado

Les ubico: frente a la valla que limita el solar de los okupas mencionados, el estado de la acera es de lo más deplorable, incluso parte de la misma es ocupada por dos postes de madera, muy cutres y chapuceros que en vez de ahí deberían estar –como hemos apuntado antes– dentro del solar. Además, el árbol ha hecho estallar el alcorque, dejándolo en estado deplorable. Vamos, que no hay por dónde cogerlo.

Pero, curiosamente, diez metros más adelante, la acera está en perfectas condiciones, con ladrillos y alcorques amplios, que por mucho que crezcan y engorden las raíces de los árboles plantados en ellos, no la levantarán. Entonces, visto lo visto, nos preguntamos: ¿por qué tanta diferencia en el trato a los vecinos de una misma calle?

A diez metros, la acera ha sido reformada, con alcorques amplios... Desde luego nada que ver con esta otra. ¡Y están a menos de diez metros!

Cena especial

Hoy jueves, el Muse, en el Carrer General Ricardo Ortega, 48, de Palma, ofrecerá una cena seguida de un espectáculo de drag queens. Las protagonistas serán Catherine Lecrery y Nina la Belle, dos reconocidas drag queens de Alemania que han llegado a Palma para esta ocasión especial.

Ellas son Nina la Belle y Catherine Lecrery, dos top drag queens alemanas que este sábado noche amenizarán la cena que tendrá lugar en Muse.

La velada incluirá un aperitivo, cena y un espectáculo en directo a cargo de ellas, a base de baladas y éxitos del pop. El precio de la entrada, que incluye aperitivo, cena y espectáculo, es de 90 euros.

Exposición

Toni de la Mata regresa a la sala de exposiciones, no como visitante –cosa que está haciendo a menudo, y, por lo que vemos a través de las redes sociales, no solo en Mallorca–, sino como protagonista

El próximo 12 de los corrientes, bajo el título de Miscelánea, inaugurará una exposición un tanto particular y no muy habitual, pues en ella presentará pinturas, esculturas, instalaciones y fotografías, todo obra inédita, o poco vista, «que espero que sea del agrado del público que la visite», señala. El lugar de la exposición será la Fundació Cultural Coll Bardolet, sita en calle Blanquerna, 4, de Valldemossa.

Toni de la Mata mostrará sus últimos trabajos en Valldemossa.

La exposición se inaugurará, como hemos apuntado, el 12 de los corrientes a las 12 del medio día, y se podrá ver hasta el próximo día 10 de noviembre, de martes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas