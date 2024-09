Me he metido en Inteligencia Artificial y he flipado. Normal. Había oído hablar, pero nunca me había relacionado con ella. Quiero decir que soy un novato entre los muchos novatos que hay en el mundo, pero al loro de lo que va a pasar con ella, cuando se asiente entre los mortales.

Y me iniciado en lo mío, en la creatividad, por tanto mis conversaciones con ella han girado siempre en cómo construir una historia e ilustrarla. Por eso, tras recibir unas pocas instrucciones de uno que la domina bastante bien, me hice con el programa, que es gratis y me metí...

Y una vez dentro, le di unos datos sobre esa historia o personaje, y le pedí que me la escribiera y... Pues que me la escribió sin faltas ortográficas y con un estilo incluso mejor que el mío. Es más, si eres admirador de tal escritor, le pides que te la escriba como éste suele escribir sus textos, y lo hace en un santiamén. ¿Que cómo llegué a entrar…? Bueno, porque un amigo mío, que domina bastante bien la IA, me lo explicó lejos de tecnicismos, sino, con un lenguaje inteligible, yendo al grano por los caminos más cortos. Así que, poniendo en práctica los cuatro consejos que me dio, y echando mano de mi intuición -muy de ir por casa- me metí en ella, pidiéndole que me escribiera una historia de una abuela, con rulos en el cabello, sentada en una mesa camilla, sobre la que había un reloj despertador y a su lado su nieto jugando con una pelota y luego, con una pelotita en su mano. Le pedí, además, que me escribiera el texto sin faltas de ortografía, y ocho o diez segundos después, tenía la historia en mi ordenador y… Pues que helo ahí: «En una pequeña sala iluminada por la luz del sol que se filtraba por las cortinas, la abuela Rosa estaba sentada al lado de su mesa camilla. Con sus rulos perfectamente ordenados bajo una malla, sostenía entre sus manos un ovillo de lana color crema, mientras sus dedos ágiles tejían un suéter para su nieto. A su lado, en la mesa camilla, un viejo despertador de campana resonaba cada tanto, su tic tac marcando el compás de una tarde tranquila. El nieto, un niño de unos cinco años, jugaba alegremente con una pelota en el suelo. La hacía rebotar contra la pared, llenando la habitación de pequeños ecos. Cada tanto, la pelota se escapaba de sus manos y rodaba hasta los pies de la abuela. Ella, sin dejar de tejer, le sonreía y se la devolvía con una suave patada. -Ten cuidado, Lucas -le decía con cariño-. No vayas a romper algo. Lucas reía y volvía a su juego, feliz de estar en la casa de su abuela, donde todo parecía estar lleno de magia y de historias que aún no conocía. El sol seguía su curso, y el tictac del despertador continuaba su marcha implacable, pero para ellos, el tiempo se detenía en esos momentos de simplicidad y amor.

Finalmente, la abuela Rosa dejó el tejido a un lado y, con una sonrisa, llamó a Lucas para que se sentara en su regazo, ambos sabiendo que esos instantes juntos eran los más valiosos del mundo». Como soy admirador de Charles Bukowski, del que he leído alguno de sus libros, le pedí a la IA que al texto le diera cierto aire a Bukowsky, y… Pues helo ahí también. «La abuela se sentaba junto a la mesa camilla, un viejo trasto de madera que había visto mejores días, igual que ella. Sus rulos plateados, aprisionados bajo una malla deshilachada, eran el último vestigio de una vanidad que ya no importaba. El reloj sobre la mesa, un maldito despertador con su tictac constante, le recordaba que el tiempo seguía corriendo, aunque a ella ya le daba igual. El nieto, un crío flacucho con las rodillas siempre sucias, jugaba con una pelota gastada en el suelo. La hacía rebotar una y otra vez, como si con eso pudiera romper el silencio pesado que flotaba en la habitación. De vez en cuando, la pelota rodaba hasta los pies de la abuela, y ella la miraba con esos ojos cansados de ver siempre lo mismo. La devolvía con un leve empujón, no porque le importara el juego del chico, sino porque era lo más fácil de hacer. -Cuidado, no rompas nada -decía, pero en realidad, qué más daba si rompía algo. Todo ya estaba roto, de todos modos. El niño reía, ajeno a todo lo que la abuela había perdido, a lo que nunca recuperaría. Él vivía en un mundo donde la pelota y las paredes eran todo lo que importaba. Y ella, en su mundo de recuerdos y tictacs, lo observaba en silencio, recordando cuando las cosas eran diferentes, cuando aún había algo por lo que levantarse cada mañana. Ahora, solo quedaba el reloj y su maldito tictac, marcando el final de otro día». A fin de ver hasta donde llegaba, le pedí ahora a la IA que me lo escribiera al estilo de otro de mis escritores preferidos, Tom Wolfe, y.... en apenas unos segundos, tuve el texto delante de mí: «La abuela Rosa, sentada con una dignidad inconsciente al lado de su mesa camilla, irradiaba una especie de elegancia que solo la edad y la rutina pueden conferir. Sus rulos cuidadosamente recogidos bajo una malla daban la impresión de ser un escudo, una última defensa contra el caos y el desorden que se apoderan de todo con el tiempo. El pequeño salón, tapizado de recuerdos y olores de comida casera, era un refugio de quietud en medio de un mundo que siempre parecía estar corriendo demasiado rápido. En la mesa, un despertador antiguo de metal brillaba con la luz tenue que entraba por las ventanas. Cada tictac era una declaración de que, aquí, el tiempo no tenía prisa, se desliza suavemente como una hoja en un río lento, marcando un ritmo conocido y tranquilizador.

A su lado, Lucas, su nieto, un niño de energía inagotable, jugaba con una pelota que parecía demasiado grande para su pequeña mano. Rebotaba con entusiasmo contra las paredes, el sonido de cada impacto interrumpiendo el silencio cómodo de la habitación. La pelota rodaba hacia la abuela de vez en cuando, y ella, con una leve sonrisa, se la devolvía con un gesto suave, como si este simple acto fuera parte de una coreografía que había repetido mil veces antes. —Lucas, cariño, no vayas a romper nada —decía, pero su voz era más una melodía familiar que una advertencia real. El niño seguía jugando, la abuela seguía observando, y el reloj seguía marcando su compás, en una tarde donde la vida, en toda su simplicidad, se desplegaba como una danza precisa y bella en su propia monotonía». Para finalizar, le pedí que me ilustrara el texto con imágenes de los protagonistas de la historia ¡y lo hizo! (mirad, si no, un poco hacia arriba...¡Guay!, ¿no?)

¿Qué significa eso? Pues que la IA llega pidiendo paso para instalarse y quedarse entre nosotros.