Recuerdan que hace medio año abordamos los problemas del Parque de Convivencia de Son Dameto d’Alt, dentro del cual está el espacio de ocio canino? A día de hoy, muchos de esos problemas siguen a pesar de las protestas que por entonces hicieron los vecinos, sobre todo por problemas referentes a sus perros que si, por ejemplo, se meten en el gran estanque, sus dueños son sancionados, etc. Un estanque que, por otra parte, está sucio, con aguas verdosas, y sobre cuya superficie flotan masas de verdín propias de aguas estancadas y mal cuidadas.

O sea, que si por una parte no permiten que se bañen en él los perros, por otra permiten el estado deplorable de sus aguas, por lo que los vecinos no entienden si es peor el remedio que la enfermedad, es decir, o prohibir el baño en pleno verano con temperaturas altísimas, donde un perro necesita sumergirse en ellas, o dejar el agua como está, sin pasarse a ver si su estado es el apropiado para un estanque de un parque público.

En fin, verlo para creerlo. Además, por si faltara poco, en el espacio de ocio canino, han plantado varios pinos, con los problemas que conllevan, entre otros, la procesionaria. En cambio, han colocado solo dos bancos, vemos que siguen faltando papeleras, que hay que tapar agujeros, limpiar los desagües, que falta un bebedor para perros, lo que les obliga a salir a buscarla fuera.

Visita de políticos

Invitada por los usuarios del parque, y más concretamente por los vecinos propietarios de perros, Jero Mayans, regidora del grupo municipal Vox del Ajuntament de Palma, visitó de nuevo el lugar. Junto con los vecinos, la concejala recorrió sus instalaciones, viendo las aguas del gran estanque, dudosamente limpias, que seguían allí, intactas, es decir, repelentes por su aspecto. Luego le cuentan –y ve ella misma– que en la fuente que han puesto para que beban los vecinos y los perros a través de dos pitorros, uno el de los humanos en la parte superior de la misma, y el otro el de los perros en la parte de abajo, a veces tiene un problema: que el pitorro de los perros se atasca, o se obtura, lo que obliga a estos, y más si son grandes, a que se suban a beber en el de las personas, lo cual, para evitarlo y evitar posibles infecciones les ha obligado a poner una vasija con agua. Por otra parte, los vecinos insisten a la concejala en que se cierren las puertas del parque con el fin de evitar que se salgan de él los perros.Sin embargo, estas siguen estando abiertas. Como Son Moix, está cerca, cada vez que hay un gol, el alboroto que este conlleva llega hasta allí, los perros se asustan y tratan de escaparse, y como ven la puerta abierta pues se escapan, y, venga, a buscarlos por las calles del barrio.

También los vecinos le recordaron que si en su anterior visita, en la zona de convivencia canina del parque o zona de ocio canino faltaban bancos, estos siguen faltado a día de hoy, que siguen si taparse algunos agujeros, que hay que limpiar los imbornales a fin de evitar atascos e inundaciones cuando llueve y que en este último lugar pongan una fuente para perros, de lo contrario tendrán que salir a buscarla a la fuente que hay en la entrada, o sea, la fuente que lo humanos comparten con los animales. La concejala tomó buena nota con el fin de hacerlas llegar a las alturas, como lo hizo la vez anterior edil. Pasa que una vez allí o se acumulan, o se pierden o alguien se hace un puro con ellas y se lo fuma. Por eso los votantes de Vox no entienden cómo teniendo los votos suficientes para formar gobierno en Palma, no solo no gobiernen, sino que apoyen al gobierno, cuyos mandamases de Madrid se están poniendo a caldo un día sí y otro también, lo cual puede traducirse en que en las próximas elecciones no los voten, lo que significará seguir los pasos de UPD y Ciudadanos.

Todo sigue igual

Nos encontramos con Jesús Molina, el vecino de Manacor 44, el que tiene como vecino a un okupa instalado de ya ni se acuerda en el solar pared con pared con su casa. Lo del okupa vecino de Jesús Molina lo hemos publicado varias veces, pero como si nada. Mientras tanto, la fiesta sigue, en ocasiones con amigos del okupa. Fiesta con sus correspondientes ruidos que a veces se prolongan hasta altas horas de la madrugada sin que por allí pasen las autoridades, sonómetro en mano, haciendo lo que haría con un local de música pasándose de volumen. Pues bien, este solar no es ningún lugar de música, aunque a veces se escuche, ni un restaurante, aunque también según que noches el okupa y sus amigos se monten una cena, seguida de fiesta. Eso, a día de hoy. Lo que ocurre que el vecino Molina, ciudadano que paga sus impuestos y que como tal tiene derecho a un descanso justo y a no sufrir un sobresalto tras sobresalto ha ido al juzgado para ver si hay ya sentencia firme de desahucio del citado solar y lo que nos manda es lo siguiente: «La sentencia de desahucio del solar de la calle Manacor 44, de Palma, es firme, pero parece ser que la Sareb –el banco malo–, propietario del mismo, todavía no ha solicitado la ejecución de la misma y consecuentemente el lanzamiento de los okupas». Por otra parte, añade que «como puedes ver, el colchón y el somier siguen en la valla dando una imagen vergonzosa de la calle Manacor». Cabe preguntarse si la ley es igual para todos.

Este jueves y el viernes

Este fin de semana tenemos varios frentes abiertos en cuanto a exposiciones. A saber: hoy, jueves, entre las 18.00 horas y las 20.00 horas, Ángeles Cereceda presenta en Rialto Living, en Palma, su maravillosa exposición Agua. Una muestra que hay que verla. También este jueves, en el Centre d’Art Can Garau (Sencelles) a partir de las 19.00 horas, está anunciada una colectiva, Entre teles, con obras de Pilar Cerdà, Pep Guerrero, Ramón Company, Miguel Segura, David Campaner, Damià Ramis, Tià Zanoguera, Marta Murgades, Felip Caldés, Tofol Sastre, Doris Duschelbauer, Joan Marc, Xesca Martorell, Dolors Comas, Joan Oliver, entre otros y otros artistas.

Por otra parte, el sábado, en el Muse, ubicado en la calle Ricardo Ortega, 48, Palma, y bajo la denominación Knack Art Show - Meeting with an artist, se presenta una exposición con obras de los artistas Marcelo Boix, Marc Gómez, Ausenta, Martina Bellini, Marcos Juncal, Juan Flores, Desanuda, Marupiace, Moon & Agustín Guzmán, David Montero, Dewiware art, Carla Soldevila, Federica Furbelli, Benny Cruz & Yulia Antoniuk, Amo, Silvia Mago, Ava Mariu, Valentina Russo, Dolores Cantero, Marc Cuenca, Sitibunda, Leizu Wallace y DJ Aelxir. Además, en este evento se incluyen actuaciones en vivo de teatro, poesía, música, danza y vídeo art. La entrada cuesta 10 euros e incluye bebida. Esta exposición comenzará a las 18.00 horas y se podrá visitar y disfrutar del evento hasta las 23.00.