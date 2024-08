Oliver y Benji: sueños de colección

Campos de fútbol kilométricos, chuts en los que el balón se deformaba hasta el extremo o remates que desafiaban todas las leyes de la física como La Catapulta Infernal son algunos de los recuerdos que nos viene a la cabeza cuando pensamos en la serie de dibujos animados Supercampeones, conocida por todos como Oliver y Benji. Las aventuras de «los magos del balón» marcaron a varias generaciones de niños durante los años 90 y principios de los 2000. Ese es el caso de Isaac León, pero llevado al extremo.

Realizador audiovisual, miembro de los mítico grupos de música Tanga Team y Talegueros, representante del fallecido piloto de motociclismo Lluís Salom o jugador del equipo de fútbol americano Mallorca Voltors son unas pocas pinceladas de la trayectoria de este funcionario nacido en Palma en el año 1981. Lo que pocos conocen es que cuenta con una de las mayores colecciones (formadas por tres juegos) de figuras en miniatura de Oliver y Benji de Mallorca.

Ofertas y recuerdos

Entre las versiones española, italiana y japonesa suma 87 unidades. Su fascinación no termina aquí, ya que durante años ha recopilado otros artículos como carteles, un videojuego de edición limitado de Play Station 5 o el disco editado por Tele 5 hace 30 años al empezar a emitir la serie.

Isaac posa junto a una figura de Oliver Atom con la selección de Japón.

La colección de figuras de ‘Supercampeones’ en la casa de Isaac León.

Isaac cuenta que «la primera figura salió al mercado en 2011 y las demás las he ido consiguiendo poco a poco. (La japonesa) era una colección difícil de hacer. Me enteré por internet que existía y enseguida me apunté a la suscripción. Después de varios años la acabé en 2017 pero me costó terminarla», y añade que «lo que me enganchó del coleccionismo fue el proceso de buscar y localizar las figuritas, contactar con proveedores de Japón y otros países además del reto de conseguir figuras que son muy difíciles de encontrar».

«En las tres colecciones me habré gastado unos 3.000 euros, sin contar las figuras más grandes que valen unos 2.000 euros. Me las han querido comprar un millón de veces pero siempre he dicho que no», explica León.

Los gemelos Derrick ejecutan la mítica ‘Catapulta Infernal’.

La afición que ha mantenido Isaac durante más de una década va más allá del coleccionismo. Y es que la serie «me transporta a mi infancia. Recuerdo llegar corriendo a mi casa y encender el televisor para ver Oliver y Benji», cuenta. Esta pasión la trasladó a su piel donde entre sus tatuajes llama la atención una gran N con dos franjas verdes y una amarilla: el escudo del New Team, el equipo de Oliver Atom y sus amigos, que también han sido los suyos.