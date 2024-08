Domingo Zapata: «A la tauromaquia hay que aportarle otras cosas»

La II Corrida Zapatista, que se celebra esta noche en la plaza de toros de Palma, registrará, de nuevo, un lleno absoluto. Una colorida velada en la que el mundo de la tauromaquia vibrará y se fusionará con el arte, la cultura y la tradición.

El alma mater de esta cita es el artista mallorquín Domingo Zapata, que por segundo año consecutivo convertirá el Coliseo Balear en un gran lienzo en el que expresará con sus pinturas una temática taurina relacionada con la historia del mundo del toreo. De niño, Zapata creció en la plaza de toros de Palma, ya que su padre, Domingo Zapata Heredia, fue Guardia Civil del coliseo.

Me consta que no hay dos sin tres. ¿Habrá más corridas Zapatistas?

Yo creo que lo que vamos a hacer es consolidar una tradición. La corrida nocturna de Palma es un gran éxito y está todo vendido, por lo que estoy muy contento de estar aquí y me gustaría seguir haciéndola cada verano.

Habrá amantes del toreo pero también mucha gente joven. ¿Cómo lo ve?

Pienso que en la tauromaquia hay que aportar otras cosas, especialmente en Balears que es un sitio turístico, un lugar de fiesta, de arte, cultura. Es una Isla con tradición a los toros y es bonito acercar a la gente joven con cosas que llamen la atención, que tienen curiosidad y que sean ellos mismos quienes tomen sus propias decisiones.

Además de un gran cartel de toreros en el ruedo, ¿qué más vamos a ver por su parte?

Este año, el público verá una exhalación, un homenaje a la tauromaquia. Haré un recorrido pintando los burladeros y las tablas exteriores del callejón. También este año he diseñado y pintado personalmente cada uno de los trajes, algo que quiero hacer cada año y que esta noche lucirán Sebastián Castella, Andrés Roca Rey y José María Manzanares. Vamos, que la plaza de toros derrochará arte. Pero también hemos hecho 5.000 abanicos con un dibujo mío que vamos a repartir gratuitamente y que además llegaré antes a la plaza de toros para firmar algunos, por lo que la gente se podrán llevar una obra y un recuerdo a casa.

¿Qué significa para usted la Corrida Zapatista?

Es un homenaje a mi padre, que es quien me enseñó a amar el mundo de los toros y que coincide con su fallecimiento. Hará cuatro años que murió. Es una cita muy importante que hago con respeto y cariño. Pero también es una fiesta por la tauromaquia, arte y la cultura.

En lo profesional, a día de hoy, ¿cómo valora este 2024?

Maravilloso. Un año de mucho trabajo. He pasado mucho tiempo en Dubái. Estoy trabajando en lo que será el mural más grande del mundo. He viajado constantemente por Oriente Medio y ha sido un año de mucho trabajo, pero muy contento.

¿Qué proyectos prepara?

La película El maravilloso sueño de la vida, que voy a dirigir y en la que participan actores conocidos y un fantástico equipo. Está basada en los sueños de un artista, en el libro que escribí en 2017 y que se convirtió en bestseller. Todo está casi preparado y supone una gran responsabilidad para mí. Espero esté acabado a finales de 2025 y Mallorca es uno de los escenarios elegidos.