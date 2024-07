Esta siendo una estancia de lo más activa para la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Desde que llegó a Palma, el pasado jueves por la noche, prácticamente no ha parado de recorrer la Isla y acudir a celebraciones. Invitada, de nuevo, por sus amigos el exembajador de Estados Unidos James Costos, y su marido Michael S. Smith, uno de los decoradores más exclusivos del mundo, Michelle Obama ha sido una de las estrellas invitadas a la fiesta celebrada en la propiedad del matrimonio en Llubí.

Una celebración que tuvo lugar el sábado por la noche y a la que asistieron más de un centenar de invitados, llegados de todas partes del mundo. Ricos, pero no famosos, gente muy influyente y millonaria como Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google y su esposa; Elaine Wynn, empresaria y coleccionista de arte multimillonaria estadounidense americana y propietaria de media Las Vegas; Mellody Hobson, esposa del director de cine, George Lucas, y co directora ejecutiva de Ariel Investments, así como la presidenta de Starbucks Corporation, Eric Schmidt, exconsejero delegado de Google, entre otros. Sin embargo, en el plano más social y de celebrities de España destacó la elegancia y belleza de ‘la reina de corazones’, Isabel Preysler, quien deslumbró además de por sus vestidos, por su cercanía y simpatía. También estuvo invitada a la fiesta, del sabado por la noche, fue Adriana Carolina Herrera y su pareja, Pedro Noronha.

Isabel Preysler, conversando con algunos de los invitados. Foto: Julián Aguirre

Al día siguiente, tras la gran celebración en la finca de los Costos-Smith, se celebró un ‘brunch’ en Cap Vermell Gran Hotel, al que acudieron todos los invitados que estaban alojados en el lujoso establecimiento de Canyamel, y que regresaron al hotel de madrugada. Entre los asistentes, llegó con su espectacular despliegue de miembros de seguridad, Michelle Obama, quien compartió mesa con sus anfitriones James Costos y Michael S. Smith, así como Eric Schmidt y su encantadora esposa, empresaria y filántropa estadounidense, Wendy Susan Schmidt.

Carolina Adriana Herrera y su pareja, Pedro Noronha. Foto: Julián Aguirre

Durante cerca de una hora, Michelle Obama disfrutó del gran almuerzo y la compañía, en la que charlaron distendidamente. Por otro lado, hasta la mesa se acercaban algunos de los ilustres invitados para despedirse ya que volvían a sus correspondientes destinos, en sus jets privados, tras un inolvidable fin de semana en Mallorca. Otros como Adriana Carolina Herrera y Pedro Noronha se fueron a comer al restaurante Mia by Guillermo Cabot, en el Portixol.