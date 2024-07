Con la llegada del buen tiempo, es el momento de renovar tus gafas. Bianca Swan, responsable de estilo y producto en Specsavers, ha recopilado sus estilos imprescindibles para este verano 2024.

Estas tendencias en gafas de sol te darán un look fresco y te proporcionarán esa protección contra el sol tan necesaria.

Formas ojo de gato

—Las monturas clásicas de ojo de gato vuelven en 2024. Ofrecen formas elegantes y femeninas con un toque retro. Elige diseños con detalles en los laterales o explora las monturas blancas de ojo de gato para darles un toque fresco.

Gafas de color

—Specsavers te ofrece una amplia gama de monturas y lentes tintadas para dar a tus conjuntos veraniegos un toque de color. Las monturas rojas son las favoritas de esta temporada, ¿por qué no las combinas con tu conjunto favorito para darle un toque estiloso al instante?

Formas geométricas

—Las siluetas hexagonales, triangulares e incluso con forma de escudo han empezado a sustituir a las monturas más tradicionales. Explora estas formas originales para destacar entre la multitud.

Monturas oversize

—Protege tus ojos del sol con estilo con unas gafas de sol oversize. Las tienes de acetato grueso u opciones metálicas más ligeras.

Transparentes

—Alegres y llamativas, las gafas de sol transparentes añaden un toque moderno a cualquier conjunto. Opta por acetatos transparentes o tonos pastel más sutiles.

Specsavers Ópticas ofrece una gran colección de looks veraniegos a la última, inspirados en las tendencias más populares del año, en una amplia gama de estilos, formas y colores para todos los gustos y bolsillos.

Cataratas y daño solar

Mientras el caluroso verano continúa, los expertos de Specsavers Ópticas aconsejan a todo el mundo que cuide y proteja sus ojos de los daños que causan los rayos UV. La radiación UV del sol se ha identificado como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cataratas, además de estar relacionada con una serie de problemas oculares que pueden surgir en etapas posteriores de la vida.

Andrés Román Romero, director de Specsavers Ópticas Santa Ponça, explica: «Aunque las cataratas son una afección ocular común relacionada con la edad, hay varias medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de desarrollarlas. Entre ellas se incluyen dejar de fumar, mantener bajo control enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, prevenir lesiones oculares utilizando gafas protectoras y proteger los ojos del sol. Seguir una dieta sana, rica en antioxidantes como las vitaminas C y E, también puede ayudar a prevenir las cataratas. Dado que las cataratas son la principal causa de ceguera en todo el mundo, conviene proteger correctamente los ojos del sol, sobre todo en un lugar soleado como Mallorca».

¿Cómo proteger mejor los ojos del sol este verano?

1. Lleva gafas de sol

Usa gafas de sol que ofrezcan una protección UV del 100% siempre que salgas al exterior durante el día, aunque esté nublado o cubierto.

Busca gafas de sol que lleven una etiqueta o pegatina que indique que ofrecen una protección del 100% contra la radiación UVA y UVB.

Desgraciadamente, no todas las gafas de sol protegen lo suficiente de los dañinos rayos UV, así que asegúrate de que tus gafas de sol cumplen con las normativas de seguridad. Llevar gafas de sol que no cumplen las normas de seguridad, especialmente las de cristales oscuros, es más perjudicial para los ojos que no llevarlas. Los cristales oscuros dilatan la pupila y dejan pasar más rayos nocivos; sin gafas, los ojos se entrecerrarían de forma natural para impedir la entrada de esos rayos.

Si no sabes si tus gafas de sol te protegen como deberían, Specsavers Ópticas en Santa Ponça ofrece un servicio gratuito para comprobar si tus gafas tienen protección UV.

2. Elige las gafas de sol adecuadas y compleméntalas con un sombrero

Las gafas de sol con monturas grandes y envolventes cubren más los ojos y las zonas circundantes y protegen mejor de la radiación UV que las monturas más pequeñas. Las lentes polarizadas también reducen el deslumbramiento y mejoran la visión a pleno sol.

Un sombrero de ala ancha puede proporcionar protección adicional frente a la radiación UV, especialmente para los ojos y la piel que los rodea.

3. Evita las horas de mayor radiación solar y busca la sombra siempre que sea posible

Evita estar al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, normalmente entre las 10:00 y las 14:00 horas, cuando el índice UV es más elevado. Busca sombra bajo los árboles u otras estructuras cuando estés al aire libre durante estas horas.

4. Cuidado con las superficies reflectantes

El agua y la arena pueden reflejar la radiación UV y aumentar su exposición, por lo que debes extremar las precauciones en la playa y la piscina. Asegúrate de que tanto los niños como los adultos llevan gafas de sol y sombreros para protegerse los ojos.

Andrés Román Romero explica: «La catarata es una afección ocular común en la que el cristalino pierde su transparencia. Los síntomas son visión borrosa, nublada o turbia, dificultad para ver con luz tenue o muy brillante y molestia al mirar las luces brillantes. También se podría tener visión doble, ver halos alrededor de las luces brillantes y los colores pueden parecer apagados o tener un tinte amarillo o marrón». Y añade que: «Si tienes alguno de estos síntomas, realízate un examen visual completo para comprobar la salud de tus ojos. El optometrista evaluará tu visión y tu salud ocular general y, si cree que tienes cataratas, puede remitirte a un oftalmólogo para su diagnóstico y tratamiento. En algunos casos, puede que no sea necesario tratar las cataratas inmediatamente, sobre todo si no causan problemas de visión importantes. En estos casos, el oftalmólogo puede hacer un seguimiento y recomendar la cirugía cuando las cataratas empiecen a afectar a la visión.

El director de Specsavers Ópticas Santa Ponça, sostiene que: «La cirugía de cataratas consiste en extraer el cristalino opaco y sustituirlo por una lente intraocular artificial (LIO). La cirugía de cataratas es un procedimiento seguro y frecuente, con un alto porcentaje de éxito y un bajo riesgo de complicaciones»,

En Specsavers Ópticas, los exámenes visuales completos con la tecnología más avanzada son gratuitos.