La pintora alemana afincada en Mallorca Gisela Hammer expuso sus nuevas obras la pasada semana en Visión 24, en El Molinar, galería que hasta no hace mucho se llamaba El Cid. La inauguración tuvo una gran acogida por parte del público, algo normal ya que la obra de Gisela, sobre todo por sus figuras, colores y trazados, tiene mucho gancho. Como pudimos, nos la llevamos a un lugar donde pudiéramos charlar tranquilamente con ella.

«La intención de mis temas procede de mi entorno personal y de la naturaleza, pero también de mis viajes, especialmente los que me llevaron a África. Me atraían mágicamente su gente, su dignidad, su orgullo, su naturalidad, así como los colores, sin olvidar su lucha diaria por la supervivencia y sus cargas y agobios, que iba guardando en lo más profundo de mí. Luego, delante de la tela, no hago más que expresar todos estos sentimientos, a menudo como retratos. Otro tema que trato de plasmar es la naturaleza con todas sus facetas, colores y formas, que a veces represento ampliadas, pero siempre de forma abstracta», nos explicó.

«No me dejo impresionar»

Nos cuenta Gisela que su momento más decisivo para su carrera artística tuvo lugar en 2013, «cuando me invitaron a participar en un concurso internacional de premios de Arte en Montpellier (Francia). Llegar a la selección final, junto a otros cuarenta artistas fue, además de una victoria para mí, la razón para viajar a Montpellier para asistir al evento, seguido de la ceremonia de entrega de premios. El jurado, compuesto por cuatro miembros, eligió las tres mejores obras, entre las que estaba la mía, que ganó el tercer premio, lo cual me alegró muchísimo. Puedo decir que ahí fue el inicio de mi carrera internacional». Sobre cómo elige los colores para sus obras, confesó que «sigo en gran medida mi intuición, en la que confío siempre, ya que tengo mi propio canon de color individual, gracias a lo cual mis cuadros alcanzan su alto valor del reconocimiento».

Obras de Gisela Hammer.

Respecto a si el ser mujer ha influido en sus experiencias en el mundo del arte, considera que en absoluto, «sigo mi propio camino sin dejarme impresionar ni influenciar por los prejuicios que se transmiten sobre las mujeres artistas».

En cuanto a si ha recibido influencias de otros artistas, confiesa que «ya de niña me atraían intuitivamente los cuadros de Vincent van Gogh, y más tarde los de los expresionistas, como Alexej Jawlensky y El Jinete Azul. Sin duda, me influyeron inconscientemente, ya que muy pronto empecé a trabajar a gran escala, de forma expresiva, a base de pinceladas atrevidas y colores fuertes, desarrollando constantemente mi estilo muy personal, por lo cual, mis obras abstractas son inconfundibles por su expresión, composición cromática y pincelada, por lo que se me atribuyen claramente».

Más adelante le preguntamos sobre cómo es su proceso creativo y nos señaló que «para mí, lo más difícil, es dejar que surja lo que llevo dentro. Mi idea intrínseca de la imagen crece hasta que creo un boceto de memoria, o paso directamente al lienzo. Como mi pintura es muy intuitiva y espontánea, la hago crecer a base de pinceladas fuertes y expresivas». En lo referente a cómo espera que su pintura afecte, o interactúe, con el espectador, manifestó que hace sus obras «esperando que el público sienta mis emociones, sentimientos y sensibilidad, y que a la vez también se sienta atraído por el cuadro con el que debe de hablar, posiblemente de forma diferente cada día, dependiendo de la situación y el estado de ánimo. Pero siempre con intensidad y autenticidad».

De S’Eixam a hoy

Andrés Lladó es DJ de largo y reconocido recorrido. Largo porque empezó a pinchar en el año 1979, cuando el vinilo era el motor de la noche, el que nos hacía bailar a todos, de lo que ha llovido tanto como 45 años. Y reconocido porque ahí sigue, al pie del cañón, con muchas personas a las que les gusta la música que pincha, palabra que, de acuerdo a las nuevas tecnologías a través de las cuales llega la música a la gente, ha caído en desuso, pero que, sobre todo entre los veteranos, se suele seguir utilizando. En una tarde de no hace mucho, nos recordaba sus comienzos como DJ y más concretamente su conexión con los vinilos.

Largo recorrido

«Fue, como he apuntado más arriba, en 1979. Entonces estaba de dependiente de una tienda de discos que había en Campos, que se llamaba Sa Traca, lo que me permitía estar informado de lo último que más y mejor sonaba. Ese mismo año, al abrirse también en Campos la discoteca S’Eixam, me llamaron... Y ahí fue el comienzo, ya que en ese lugar fue donde di mis primeros pasos como DJ. Tras esa discoteca pasé a Olas de sa Ràpita, más tarde a Dhraa, BCM, Tito’s, D.P.P., la discoteca de Puerto Portals... Si mal no recuerdo corría el 1991, y tengo que reconocer que esa última sala, D.P.P., ha sido donde mejor me lo he pasado, donde más he disfrutado, tanto por como era el lugar, como por la gente que acudía a él y... Pues que tras mi etapa en Puerto Portals, estuve en varios sitios: Pacha Eivissa, Menorca y Mallorca, Privilege, El Divino, Café Milano, Luna, Lunita, y este invierno en Tassel Club. Últimamente me dedico más a los beach clubs, restaurantes y hoteles, haciendo unas sesiones más sofisticadas a base de música tipo jazz house, chill house y funky house».

Andrés Lladó, posiblemente el DJ más mayor de la Isla, pinchando exclusivamente música house.

Funkopolis

Mirando atrás, reconoce que está contento con el camino recorrido en el que, como en todos los caminos del mundo, ha habido altibajos, pero en los que ha encontrado un estímulo para seguir adelante.

«Creo que soy el único de mi edad de los que, en el año 1986, decidimos apostar por un nuevo estilo musical que apareció en ese año llamado house o electrónica, género que he seguido pinchando hasta hoy», confiesa. Al margen de ser DJ en la emisora Loca FM, tiene un programa de radio llamado Funkopolis para Mallorca, Ibiza y Formentera, que se emite todos los martes, de 16.00 a 18.00 horas.

Finalmente, al menos por hoy, pues quedamos en seguir hablando en torno a una rica paella, Andrés insiste en que «probablemente soy el DJ más mayor de la Isla con dedicación exclusiva a esta profesión, pinchando música house, lo que espero seguir haciendo mientras crea que con ella llego a la gente».