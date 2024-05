Kilómetros de solidaridad

Desde la unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Son Espases y en colaboración con Kumulus, se ha organizado una carrera solidaria para recaudar fondos para la investigación y lucha contra el cáncer infantil. Un evento que tendrá lugar al finalizar el congreso de la SEHOP (Sociedad Española de Hematologia y Oncología Pediátrica) que este año se organiza en Palma el próximo sábado día 1 de junio.

«Hemos querido hacer este evento solidario aprovechando que más de 400 profesionales, especialistas en oncología médica y médicos residentes, profesionales sanitarios relacionados directamente con el ámbito de la oncología, asistirán desde hoy y hasta el sábado al XVI Congreso Nacional que se celebra en el Auditorium de Palma», comenta Mikael Lorite, de la unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Son Espases. La carrera, en la que puede participar todo el mundo tras inscribirse en la web de Sportmaniacs contará con dos pruebas. Una de 5 kilómetros, cuya inscripción cuesta 15 euros y en la que los vencedores, masculino y femenino, obtendrán un premio de una noche de hotel en Hotel Palma Bellver, Affiliated by Meliá. Y la otra es una marcha solidaria de 1 kilómetro, cuesta 10 euros, y está destinada a familias que quieran caminar/correr con sus hijos o a personas que prefieran hacer una distancia menor. «También hemos preparado la opción para todas aquellas personas que quieran contribuir a través del dorsal solidario y que no puedan o no quieran correr. Podrán colaborar con la iniciativa adquiriendo el dorsal solidario por 10 euros», comenta Mikael.

El circuito transcurrirá en la zona del Portixol, por la acera, con una distancia de 2,5 kilómetros en dirección a Ciudad Jardín y vuelta.

Los dorsales se podrán recoger mañana de 16 a 19 horas en la entrada del Auditorium, donde se desarrolla el Congreso Nacional de Oncología Pediátrica. Y para quienes prefieran recogerlo el sábado, lo podrán hacer desde las 15 a las 17 horas, en la zona de Salida del parking del Portixol.