Una escultura en homenaje al Drac de na Coca en el Parc de la Mar l Para veganos

Las primeras noticias que tuvimos del proyecto del reconocido artista -pintor y escultor- Ricard Chiang, hijo de chino, nacido en Cataluña, pero que ha pasado prácticamente toda su vida en Mallorca, más en concreto en Llucmajor, fue a través de las redes sociales. En ellas exponía una idea para Palma que tiene que ver con el Arte y nuestra Cultura. Y como nos gustó su propuesta, le llamamos y quedamos con él para que nos la explicara. «Mi proyecto para Palma tiene que ver con el Drac de na Coca, que medirá un metro y medio, y que se conserva en el Museo Diocesano de Palma, cerca de la Catedral... Sí, desde que conozco la leyenda de su existencia, de lo que hace años, le estoy dando vueltas. Y más o menos desde la COVID-19 tengo muy adelantado el proyecto que he pensado para él».

Antes de hablarnos de su idea, Ricard nos cuenta que «tras mucho investigar en torno a la leyenda del Drac de na Coca, llegué a la conclusión de que es un cocodrilo que utilizaba las alcantarillas que discurren, más o menos, por donde está hoy la calle de la Portella, y que salía a cazar al mar, que llegaba hasta debajo de las murallas, donde se encuentra hoy el Parc de la Mar. Entonces me pregunté que, dada su vinculación con Palma, y más concretamente con esta zona, ¿por qué en ese lugar no hay ninguna escultura en su recuerdo?».

A Cort no le costaría nada

Todo esto que nos cuenta mientras tomamos dos cafés cortados por la mañana es lo que viene exponiendo públicamente desde hace tiempo a través de las redes sociales, ilustrando sus comentarios con imágenes del Parc de la Mar y el Museo Diocesano, entre otros lugares. Es más, Chiang tiene diseñada cómo sería la escultura y dónde la colocaría en el estanque del citado parque, cosa que nos muestra en una cuartilla y que es la misma que ilustra este texto. El Drac de na Coca, de una longitud de 2,5 metros, quedaría semisumergido en el lago frente a la Seu, sin obstaculizar la vista de nadie.

Luego nos habla del material que utilizaría para su fabricación. «Lo haría con un cemento que se hace en Teruel, apropiado para esculturas marinas, puesto que al secarse es lo más parecido a la piedra. Y lo pintaría a base de un tintado especial, que aguanta el agua del mar. En total utilizaría más de 200 kilos, lo que supondría un gasto de unos mil euros más otros 500 en herramientas específicas y temas estructurales.... En realidad -añade- gran parte del material ya lo tengo aquí, pagado por mí, pues mi intención es donar la escultura del Drac a Palma. A todo esto hay que añadir la mano de obra, el trabajo que yo haga, que tiene su precio. Pero, repito, el Ajuntament no tendrá que pagar nada. Ni un céntimo, ya que la escultura le saldrá completamente gratis. Es más -añade-, hace unos días pasé por Cort y dejé una documentación en la que, entre otras cosas, expongo que sería una donación a la ciudad a cambio de nada, es decir, que el Drac no supondrá ningún gasto para las arcas públicas. Y diré más, saliendo de dejar el documento en la oficina correspondiente, me encontré en la puerta del Ajuntament con el alcalde, Jaime Martínez, y el teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, a los que conozco desde hace tiempo. Me preguntaron que a qué había ido, pero no les di ninguna pista. Solo les dije que cuando se enteraran de lo que había ido a hacer allí, que me llamaran, y que si tenían alguna duda yo se la resolvería. Pero todavía no me han llamado... Tal vez, pienso, podía ser porque igual aún no les ha llegado este documento.» Aunque hoy, si no están enterados todavía de la donación que pretende hacer Chiang, se entrarán a través de esta página.

La verdad es que desconocemos los filtros que ha de superar una donación de este tipo, en el supuesto de que sea tenida en cuenta por parte de quién la recibe, en este caso Cort. Pero sabiendo la calidad de los trabajos, tanto en pintura como en escultura de Chiang, habrá que tener en cuenta este proyecto, que además le sale gratis a Cort.

Todo vegano

La otra tarde, pasando por la Plaça del Pes de la Palla, frente a los contenedores móviles, nos encontramos con el Bar Temple Natura del que, pese a que lleva tiempo abierto y que nosotros pasamos a menudo por dicha zona, no nos habíamos percatado de su existencia.

Teníamos idea de que en ese lugar había un jardín-restaurante, pero un bar con bellas pinturas sobre su techo, no. Un bar en el que te encuentras, a nada que entras a la derecha, con una barra con taburetes y, tras la misma, una cafetera poco frecuente... A decir verdad, para nosotros infrecuente, ya que es la primera vez que la vemos. Cafetera, dicho sea de paso, que por el color y el diseño nada tiene que ver con la de los bares.

Y entre la barra y la cafetera estaba ella, Silvia, encantadora y amable. Nos dijo que es de Reus, pero que se ha venido a Palma a trabajar y que en el mencionado lugar se siente muy cómoda. «Por las noches soy camarera del restaurante, que está en el jardín, y durante el día estoy aquí, en el bar».

Nos tomamos un cortado y ella nos ofrece una barrita energética de cereales. La verdad es que no queríamos ni probarla... «Pon un poquito», le dijimos por quedar bien, pero resulta que estaba tan rica que nos la comimos toda. Y otra más si la hubiéramos pedido. Por cierto todo lo de allí, me refiero a comidas y picadas, es vegano, y por la cantidad de mesas que vemos el local es excelente, ya que de no serlo, no tendría tantas mesas... O no habría restaurante. «Por eso me vine aquí -dice Silvia-, porque es vegano y yo soy vegana».

Silvia nos atendió en el Bar Temple Natura, muy amable y una gran profesional.

El restaurante se encuentra en un lugar en el que a nada que entras, te sientes cómodo, ya que hay más cosas que te pueden interesar. Por ejemplo, en un local anexo se da tangoterapia, es decir, terapia a través del tango. También se dan cursos de bachata y salsa y clases de yoga y pilates. No nos quedó muy claro si estas eran allí o en otro sitio, pero seguro que allí te sacan de dudas... Pues eso, que da gusto encontrase con lugares como este.