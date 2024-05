El satélite privado japonés ADRAS-J, un demostrador tecnológico para la inspección de desechos espaciales en órbita, ha tomado la primera imagen de un objeto de este tipo difundida públicamente. La imagen fue tomada desde varios cientos de metros detrás de los desechos espaciales objetivo de la misión, que corresponden a la parte superior de cohete japonés HIIA lanzado en 2009. «Esta imagen sin precedentes marca un paso crucial hacia la comprensión y la respuesta a los desafíos que plantean los desechos espaciales, impulsando el progreso hacia un entorno espacial más seguro y sostenible», explicó la empresa Astroscale, que opera la misión.

El cuerpo del cohete H2A no proporciona ningún dato GPS por sí solo, lo que significa que la ubicación precisa y la posición orbital necesarias para una misión RPO (Operaciones de encuentro y proximidad) no están disponibles. Lanzada el 18 de febrero, ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan) fue seleccionada por JAXA para la Fase I de su programa de demostración de eliminación comercial de desechos (CRD2). Astroscale Japan es responsable del diseño, fabricación, prueba, lanzamiento y operaciones.

La misión logró recientemente un hito técnico clave: la exitosa aproximación segura y controlada a un objeto de desechos espaciales no preparado a una distancia relativa de varios cientos de metros. Además, ADRAS-J demostró con éxito operaciones de proximidad y encuentro de aproximación cercana utilizando una técnica de aproximación de elipse de seguridad junto con entradas de navegación relativas del conjunto de sensores de carga útil de encuentro de la nave espacial.

En la siguiente fase de la misión, ADRAS-J intentará capturar imágenes adicionales de la etapa superior del cohete HIIA a través de varias operaciones de aproximación controlada. Se espera que las imágenes y los datos recopilados sean cruciales para comprender mejor los escombros y proporcionar información crítica para futuros esfuerzos de eliminación, informó la compañía en un comunicado.