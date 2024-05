El pasado sábado, la Asociación de DJ veteranos, Directores y Barmans de Discoteca de Palma hizo entrega a Toni Bauzá y Jonny Darder, representantes del comedor para personas sin recursos Tardor, de un reconocimiento por la gran obra social que están llevando a cabo. Fue en el bar Forn de la Escuela, propiedad de Dani y Eva, situado en la calle Cotlliure de Palma. En representación de la mencionada asociación asistieron Víctor Guerra, que organizó el acto y la merienda cena a base de pa amb oli, y Miguel Suárez Díguele, que fue el encargado de presentar el evento.

Por causas ajenas a su voluntad –un viaje imprevisto–, Jonny Darder no pudo asistir, pero en su nombre lo hizo su pareja, Patricia. También estuvo presente junto a Toni Bauzá, Carol, otro de los puntales de Tardor. Tras los parlamentos de rigor, Sedi Behvarrad hizo entrega de la placa a Toni Bauzá.

Diremos también que todos los asistentes, además de disfrutar de la pamboliada a base de jamón serrano, york y queso, regada con agua, refrescos y/o vino, aportaron a Tardor garrafas de aceite, lotes de leche y alimentos no perecederos, además de dinero en metálico, por lo que Toni dio las gracias.

Sedi Behvarrad, que entregó la placa, junto a Patricia, Víctor y Miguel Suárez, organizadores del evento, y Toni Bauzá y Carol, de Tardor.

Un euro al mes

Tras la entrega de la placa Bauzá, una vez más, nos recordó dos cosas: que cada vez son más las personas que se acercan al comedor en busca de alimentos y que Tardor funciona gracias a un par de empresas privadas y al apoyo de la gente sencilla, personas de la calle, que lo hacen de forma altruista y, en su mayoría, de forma anónima.

Bauzá indicó también que Tardor, además de contar con el comedor social, ha sido el creador de dos llars, Inger y Kurt, situadas en General Riera y el polígono Son Castelló, ambas con todas las plazas cubiertas y con lista de espera. Son lugares en los que viven personas con recursos muy limitados, que pagando una módica cantidad de su sueldo, entre 100 y 150 euros al mes, reciben a cambio una habitación con cama y ropa limpia, desayuno, almuerzo, merienda y cena, con servicio de lavandería incluido; además pueden disponer de una sala para la lectura, ver la televisión y recibir visitas. ¿Que cómo lo consiguen? Pues, además de con esas aportaciones económicas personales y con las que reciben de entidades filantrópicas, tienen una buena gestión. Es una labor en la que el voluntariado juega un gran papel –hoy por ti, mañana por mí–, cosa que permite que los ingresos por parte de los usuarios paguen exclusivamente el consumo de luz, agua y limpieza. Es decir, salvo eso, ningún sueldo o remuneración a nadie.

Toni Bauzá, una vez más, manifestó que Tardor se comprometía a sacar a toda la gente que duerme en la calle y a dar techo a los trabajadores pobres, es decir, a los que cobran poco dinero por el trabajo que hacen, lo que no les permite hacer frente a todos los gastos. «Si las 476.100 personas que trabajan en Baleares, la mayoría con contrato indefinido, donaran un euro cada mes a Tardor, esto se traduciría en 476.100 euros mensuales con los que podríamos abrir otras llars en las que dar cabida a todas estas personas. Todo gracias a ese dinero, manejado con luz y taquígrafos –subrayó–, sin funcionarios, pero con voluntarios que es, repito, como están funcionando los que tenemos. ¿Que cómo está respondiendo la gente hasta la fecha? Pues de los casi quinientos mil, solo aportan ese euro mensual 500, lo que significa que por ese conducto solo nos ingresan 500 euros, pero… ¡muchas gracias por ello! Aunque seguiremos insistiendo en lo del euro al mes». Los interesados en apoyar a Tardor pueden hacerlo a través de Teaming.net. Una vez dentro, buscar Tardor y ordenar el ingreso.

La presidenta del club

En mayo del 2023, tres jóvenes gallegos autodenominados ‘Los mozos de Arousa’ entraron, como participantes, en el concurso Reacción en cadena que presenta Ion Aramendi y que Telecinco emite cada tarde a las 20.00 horas. Pues bien, desde entonces y día tras día estos mozos han respondido más y mejor que el equipo al que se enfrentaban –uno por día–, lo que les ha permitido seguir compitiendo hasta la fecha, algo que no es poco, pues ya llevan un año en el concurso. Y por lo que vemos, pueden seguir haciéndolo durante más días e incluso meses, ya que contestan a todo y como casi siempre aciertan, en dinero se ha traducido en algo más de un millón seiscientos mil euros, que es lo que llevan ganado. Ni que decir tiene que, aparte de la cantidad de euros que se están embolsando, se han hecho famosos en todo el país. Vamos, que a día de hoy son pocos los españoles que no conocen, o no han oído hablar, de ‘Los mozos de Arousa’. Es más, uno de ellos participó en un concurso de baile junto a otros bailarines más que consagrados y, pese a que el jurado en cada programa le puntuaba con la nota más baja, el voto del público gracias a su popularidad conseguida por ser uno de ‘Los mozos de Arousa’ le salvaba. Tal es su reconocimiento que hasta disputó la final que, lógicamente, no ganó, pues las otras dos parejas eran infinitamente mejores que él.

Paquita Trías, presidenta del club.

Pues bien, según hemos podido saber y comprobado después en Facebook, los concursantes de Reacción en cadena ya tienen su propio club de fans, ‘Los mozos de Arousa fans’, con casi 30.000 seguidores… ¿Y saben quién lo preside? La mallorquina Paquita Trías, persona muy conocida, pues trabajó en Canal 4 e IB3 en programas como Nit de Bauxa y Obrint camins, formato en el que personas con discapacidad eran las protagonistas. También hizo de reportera callejera y algunas cosas más, entre ellas presentar un tema en Got Talent, cantar El rock de los abuelos en Cámbiame y participar en el programa musical Digan lo que digan con la canción La ensalada.

«Como me gusta el programa, al enterarme que había un club de fans en Facebook, entré y empecé a escribir cosas bonitas en él. La fundadora, Rosa Prieto, se puso en contacto conmigo y me dijo que si quería ser colaboradora especial. Le contesté que sí, luego me contó que quería crecer, en el sentido de que había pensado oficializar el club… Darlo de alta en Hacienda, a fin de hacer cosas en el futuro como camisetas, proponiéndome, por último, hacer una directiva en la que yo fuera la presidenta y acepté». Junto a Paquita están como responsables del grupo de fans la citada Rosa Prieto y la gallega, de Lugo, Ana Estevo.

«Nos da mucho trabajo, entre otras cosas, porque intentamos hacerlo todo bien y tenerlo muy al día, sobre todo en cuanto a la parte de socios se refiere, pues a diario se apuntan más. Recientemente –añade– hicimos llegar a ‘Los mozos de Arousa’ una placa con el texto: «Para Raúl, Borjamina y Bruno, ‘Los mozos de Arousa’, de parte de su club de fans con toda nuestra admiración», obsequio que mostraron en uno de los programas. ¿Que cómo son? Pues son unos chicos amables, respetuosos, sencillos… ¡Son una pasada!».