Un clásico día de coches

Los clásicos siempre vuelven. Un total de 28 coches de época del Club MG Cataluña recorren estos días las carreteras de Mallorca en un viaje que está llevando al medio centenar de personas que forman el grupo a visitar la Isla desde el pasado miércoles hasta este domingo. Hasta este jueves mediodía, los coleccionistas habían visitado Palma, Alcúdia y Cala d’Or, hasta que llegaron puntuales a la cita en el Infante Lois del Port de Sóller, a pesar de no haber podido subir por el Coll debido a la gran cantidad de ciclistas que se encontraban subiendo por sus curvas.

Esta asociación, fundada en 1991 y que cuenta en la actualidad con alrededor de 150 socios, ha llevado a cabo más de 250 salidas hasta la fecha, algunas a países como Francia, Portugal o Mónaco. «Ens belluguem molt», reconoce Ferran Hernández, presidente de la entidad desde hace 20 años. Este asesor fiscal y contable retirado de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) cuenta junto a su nieto Axel como «hacemos salidas una vez cada mes o mes y medio y dos al año fuera de Catalunya pero en verano paramos porque a partir de julio este tipo de coches no se puede tocar. El calor es horroroso para ellos porque afecta muchísimo al motor».

Ferran Hernández, presidente de la entidad.

Hernández pone el retrovisor de la historia para recordar cómo «la idea de crear el club nació de un grupo de propietarios de MG que en noviembre de 1991 coincidieron un día en una concentración y, mientras hablaban, salió la idea. Quedaron para hacer una excursión por la montaña de el Montseny y allí se fundó definitivamente».

¿Qué tienen de especial los coches MG? El primer motivo que apunta Hernández es el económico. «Es fácil acceder a ellos. Para ser coches clásicos tienen unos precios razonables. Los recambios y la restauración son fáciles de hacer porque la ‘casa’ MG continúa en activo, lo que facilita mucho las cosas».

«Es mi marca»

A nivel personal, el presidente afirma que lo que más le gusta de este automóvil «es el club. El sentimiento de pertenencia y todos los momentos y actividades que hemos compartido. Como este viaje. Además, sobre el coche en sí, es un automóvil fiable y con el que me encuentro cómodo porque con mi edad los he visto de joven. Me encuentro cómodo en él como el que monta a caballo. Es una marca que me ha gustado siempre y es mi marca». Para terminar, el presidente del Cataluña MG Club revela que «el miembro de nuestra entidad que más coches de este tipo tiene debe contar con alrededor de una decena de ellos de varios modelos y épocas diferentes».