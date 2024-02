Día Mundial del Soltero: el San Valentín de los escépticos

No es lo mismo dejar a que te dejen. Mola más lo segundo, para regodearte en el dolor, emborracharte sin buscar excusas y escuchar canciones intensas y sinceras como las de Pulp. En fin, no son pocos quienes a las puertas del 14 de febrero afirman no necesitar que una fecha les diga cuándo demostrar amor. Hay quien, incluso, tacha San Valentín de maniobra comercial. Lo cierto es que, aunque esta jornada goza de enorme predicamento, cada vez son más quienes se apuntan a la moda de celebrar el ‘anti San Valentín’. Una declaración de intenciones que rechaza la auténtica naturaleza de dicha festividad y promueve el amor sin mirar al calendario. Aunque en su trastienda también se ocultan aquellos que no entienden las relaciones desde una perspectiva convencional. Son solteros, gente con el corazón roto, ligones empedernidos -o playgirls, que también las hay-, despechados varios y amigos con derecho a roce. La lista es larga.

Los ‘anti Cupido’ celebran el 13 de febrero, hoy, Día Mundial del Soltero o San Solterín, y yo me pregunto: ¿Sus convicciones son sólidas o están condicionadas por el desencanto?, ¿no creen en el amor porque no lo encontraron o sostienen que su mera idea es fantasiosa? Lo ignoro. Lo único cierto es que su número crece a marchas forzadas, incluso entre quienes viven en pareja. Y es que pocas cosas fulminan más rápidamente el amor que la convivencia. Que sea una sentencia triste no le resta veracidad. Esa legión anti Cupido que vive inmersa en una relación desapasionada, encallada en los arrecifes de la rutina, es mayor de lo que piensan. Pero, ¿quién tiene el valor de coger el toro por los cuernos? Esas penas asfaltadas son las peores, porque penas hay muchas… la del rechazo, la del amor no correspondido, la de cada rutina, cada mentira, cada te quiero automático. La pena de aquel instante que pudo cambiarnos la vida y dejamos escapar con estupor...

La música, el cine y la literatura, así como otras expresiones artísticas, son el mejor bálsamo para combatir el despecho, la desgana, el escepticismo, el desamor, la soltería o lo que demonios le empuje a celebrar el Día Mundial del Soltero. Pero si usted, querido lector, está cegado por las flechas del amor, no se inquiete, mañana será su día. Solo una advertencia: tenga cuidado, el exceso de glucosa es nocivo para la salud.

Identificar

Basta echar un vistazo a las redes sociales para identificar a los grupos anti-San Valentín, quienes no tienen reparos en manifestar su oposición a la figura de Cupido, a los típicos regalos y a quienes lo festejan. Pero lo cierto es que, dentro de tan solo 24 horas, a los escépticos les tocará convivir con las manifestaciones de amor de las parejas, por empalagosas que puedan resultarles.

Desde la habitual programación encabezada por clásicos como Pretty Woman, Ghost o El diario de Noah, sazonada con spots de cajitas de bombones, hasta las recurrentes colas en las floristerías, que ese día no dan abasto. Para nuestros descreídos del amor va dedicada esta lista de temas anti San Valentín, canciones que se desmarcan de sensiblerías, canciones como Blue Valentine, de Tom Waits. «Me manda tristes saludos por el Día de San Valentín» canta Waits desde su disco homónimo de 1978, evocando las heridas de un viejo amor que no han cicatrizado aún, mientras ahoga sus penas en whisky…

Everybody Hurts, de R.E.M., una tristísima canción donde la desazón y la esperanza se mezclan a partes iguales en la carismática voz de Michael Stipe. O Broken Hearts are for Assholes, de Frank Zappa. Entre tanto corazón destrozado, tenía que venir el viejo rockero para deslizar, con su tono políticamente incorrecto, que «los corazones rotos son para los tontos». Y ahí van un par más... Love Will Tear Us Apart, de Joy Division. «¿Por qué la cama está tan fría cuando me doy vuelta hacia tu lado?» canta Ian Curtis en este desgarrador tema, una mezcla perfecta entre romanticismo y angustia existencial que significó el canto del cisne del conjunto de Manchester; I Guess That´s Why They Call It the Blues, de Elton John. Uno de los temas más hermosos, a la par que tristes, de la trayectoria de Sir Elton, acompasado con un delicioso pasaje de piano.

Pero, si me preguntan, mi favorita indiscutible es esa deslumbrante gema surgida de la voz de Hope Sandoval que lleva por título Fade Into You, una canción conmovedora, crepuscular y perfecta. La mejor nana oscura que escuché. Este tema de Mazzy Star es uno de los viajes más brutales por la tristeza, me encanta todo lo que hay en él: la slide guitar de David Roback, la voz de Sandoval, la melodía perezosa… Treinta años después de haber sido escrita, sus contornos siguen deambulando por páramos atemporales, desplegando una bruma de nostalgia, deseo, desorientación y desencanto. La banda sonora ideal para los anti Cupido.