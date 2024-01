Roma ya tiene un nuevo hogar

Hace menos de una semana Ultima Hora contaba la historia de 'Roma', una perra ca de bestiar y bretona de dos años de edad, y su dueña María Jesús, que con todo el pesar de su corazón no podía seguir haciéndose cargo de ella por problemas de salud. Tras publicar su relato, muchos lectores llamaron interesándose por Roma y en cuestión de días ha encontrado una nueva familia.

Hasta ahora vivía con María Jesús en una casa con un amplio patio en Palma. Ahora, corre y juega en una finca de S’Hostalot junto a otro ca de bestiar, Mora, y un perro común que se llama Rusqui. Toni Jurado y su mujer Isabel Cantallops se enteraron de que Roma buscaba un hogar a través del hermano de Isabel, Juan, quien leyó el periódico y se puso en contacto con nosotros para hablar con María Jesús.

Hechas las presentaciones, ese mismo día, los tres fueron a conocer a Roma junto a Rusqui. «Nos llevamos al pequeño y la verdad que congeniaron muy bien, ayer estrenaron la piscina, abrí la verja y se tiraron al agua», cuenta Toni. «Hemos tenido mucha suerte, la dueña se quedó encantada con nosotros», añade.

«Ya me habían ofrecido un cachorro recién nacido, pero yo quería una perra joven y que fuera hembra». La hemos acogido porque no me gusta que sacrifiquen a los animales. No es que quiera tener un refugio, pero la vimos muy bien y muy bonita», explica. De hecho este es el segundo perro que acogen para que no esté desamparado, ya que Rusqui «vino de la calle con una herida en la cabeza porque le debieron pegar».

Desde el domingo 'Roma' vive con sus nuevos dueños y este martes se formalizó la adopción del perro, haciendo el papeleo para el cambio de dueño. Él e Isabel mantienen el contacto con María Jesús, a la que le envían fotos para que vea lo feliz que es en S’Hostalot y a la que han dejado claro que puede ir a visitarla junto a su hija -quien le regaló originariamente la perra- cuando quieran. Por su parte, María Jesús cree que con ellos «será muy feliz».